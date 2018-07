Tino Martin koopt paar keer per jaar nieuwe auto

Men neme een blik vol steracteuren (Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, James Marsden, Luke Perry) een topregisseur (Quentin Tarantino) en een verhaal over een beduchte moordzaak. Dat lijkt een recept voor een nieuwe filmklassieker, genaamd Once Upon a Time in Hollywood.

Woensdag deelde DiCaprio het eerste beeld van de twee mannen op de set. En dat werd met gejuich ontvangen. Want alhoewel de twee allebei mateloos bekend zijn, en samenwerkten voor Pitts geproduceerde film The Departed, is het de eerste keer dat de acteurs tegelijkertijd in dezelfde film op het witte doek te zien zullen zijn.

Dit is wat we tot nu toe al over de film weten: