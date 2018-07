Robin Wright praat voor het eerst over Kevin Spacey

Robin Wright, de tegenspeler van Kevin Spacey in House of Cards, heeft maandagochtend voor het eerst een boekje opengedaan over de commotie rondom haar veelbesproken collega. Ze was te gast in de Today Show, dat zondag al de eerste beelden van het interview vrijgaf.

Beschuldigingen

De 58-jarige Kevin Spacey kwam in oktober voor het eerst in het nieuws vanwege vermeend seksueel wangedrag. De acteur Anthony Rapp beweerde toen dat Spacey in 1986, toen Rapp 14 jaar oud was, seksuele toenadering tot hem zocht en daarbij op hem ging liggen. Spacey zou toen dronken zijn geweest. Na de bewering van Rapp volgden er andere diverse beschuldigingen richting de beroemde acteur: minstens acht personen zouden de acteur hebben beschuldigd van aanranding.

Ontslagen

De beschuldigingen kwamen niet zonder bijkomende gevolgen voor Spacey: zo werd al een dag na de eerste beschuldiging door Netflix aangekondigd dat het zesde seizoen van House of Cards de laatste zou zijn. De acteur vertolkte sinds 2013 de hoofdrol in de serie over het Witte Huis, waarvoor hij in 2015 nog de Golden Globe voor beste acteur won. In eerste instantie zou Spacey nog participeren in het zesde seizoen, maar toen er ook klachten waren van medewerkers van de serie, werd hij ontslagen.

Rode vlag?

Wright, die in de serie Claire Underwood speelt, doet nu voor het eerst uitspraken over haar televisieman. Zo stelt ze dat ze Kevin eigenlijk helemaal niet als persoon kende, maar alleen als de geweldige vakman die hij is. De twee zouden elkaar dan ook alleen tussen “actie” en “cut” echt hebben gekend, al giechelden ze tussen de scènes door wel met elkaar. Maar: een ‘rode vlag’, of een ander signaal dat op Spacey’s seksuele wangedrag zou duiden, heeft de actrice nooit gezien.