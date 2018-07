Bedenker La Casa de Papel sluit deal met Netflix

De trailer voor het zesde seizoen van het razendpopulaire Orange is the New Black is maandag online verschenen. De serie ging in 2013 in première en heeft inmiddels miljoenen fans van over de hele wereld en is een van de populairste series op Netflix. Het nieuwe seizoen is vanaf 27 juli te zien.

Het nieuwe seizoen van Orange is the New Black lijkt zich ook meteen in een nieuwe setting af te spelen. Door de gebeurtenissen aan het eind van seizoen 5 zijn de dames fiks in de problemen gekomen en daardoor is de nieuwe locatie Litchfield Max, een gevangenis met maximale bewaking.

