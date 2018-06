Leonardo en Brad op de set voor nieuwe Tarantinofilm

Men neme een blik vol steracteuren (Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, James Marsden, Luke Perry) een topregisseur (Quentin Tarantino) en een verhaal over een beduchte moordzaak. Dat lijkt een recept voor een nieuwe filmklassieker, genaamd Once Upon a Time in Hollywood.

Woensdag deelde DiCaprio het eerste beeld van de twee mannen op de set. En dat werd met gejuich ontvangen. Want alhoewel de twee allebei mateloos bekend zijn, en samenwerkten voor Pitts geproduceerde film The Departed, is het de eerste keer dat de acteurs tegelijkertijd in dezelfde film op het witte doek te zien zullen zijn.

Dit is wat we tot nu toe al over de film weten:

Releasedatum

Aangezien er pas anderhalve week wordt gefilmd, duurt het ook nog wel even voordat de tiende film van de maker van onder andere Pulp Fiction, Reservoir Dogs en Inglourious Basterds op het witte doek is te zien: de releasedatum staat gepland op 9 augustus 2019.

Dat is geen toeval. Op die datum is het 50 jaar geleden dat de tamelijk gruwelijke Manson Family-moorden plaatsvonden. Deze moorden werden gepleegd door volgers van sekteleider Charles Manson – die tot zijn dood in 2017 in de gevangenis zat voor de moorden.

Actrice Tate en haar man, filmdirecteur Roman Polanski, voor haar dood in 1968. Foto: ANP

Manson Family

Het script speelt zich af in 1969 en omvat onder andere de moord op de acht maanden zwangere actrice Sharon Tate (gespeeld door Margot Robbie), de bekendste Manson Family-moord. DiCaprio vertolkt de rol van Rick Dalton, een voormalige ster die in westerns speelt. Pitt is zijn stuntman, Cliff Booth. In de film zijn nog meer bekende acteurs te zien, waaronder Damian Lewis, Dakota Fanning en Burt Reynolds.

‘Hippy Hollywood’

Tarantino kondigde de film in februari aan en vertelde toen dat het verhaal zich afspeelt in een tijd waarin de filmindustrie haar glans verliest en Hollywood wordt overspoeld door de opbloeiende hippiecultuur. Vrijheid en blijheid, maar de karakters van DiCaprio en Pitt kunnen het volgens de regisseur maar moeilijk bolwerken. DiCaprio heeft in de film in elk geval een bijzonder bekende buurvrouw: actrice Sharon Tate.

Hoe het met haar afloopt weten we al, voor de rest van de film moeten we nog even geduld hebben. Wij zijn benieuwd!