Glennis Grace nu al benaderd door platenlabels

We kunnen bijna met zekerheid zeggen dat we Glennis Grace binnenkort kwijt zijn aan het buitenland. De zangeres heeft bij RTL Boulevard laten weten dat ze na haar auditie bij America's Got Talent al meerdere malen is benaderd door platenlabels, die haar contracten aanbieden.

Niets vertellen

De zangeres is echter best geduldig: ,,Ik verwijs ze gewoon allemaal door naar mijn management", zegt ze lachend. Omdat de zangeres meedoet aan de talentenjacht in Amerika, zit ze vast aan meerdere afspraken en contracten. Daardoor kan ze nu niet op de aanbiedingen in gaan, maar mag ze ook niets vertellen over hoe het haar na de audities is vergaan.

Wat we wel zeker weten is dat de zangeres door is naar de volgende ronde. Van alle juryleden kreeg ze een 'ja' nadat ze haar versie van Run To You van Whitney Houston had laten horen. Vanuit Nederland wordt dolenthousiast gereageerd op de deelname van Grace.