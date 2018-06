De hiphopsoundtrack van je festivalzomer

Het is al dertien jaar een fenomeen tijdens het festivalseizoen: Concert At Sea. Wat begon als een eendaags muziekfeest met een handvol acts, is uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van Nederland. „De formule is ijzersterk”, concludeert Paskal Jakobsen.

Kort na het verschijnen van het ambitieuze album Umoja, met gastmuzikanten van over de gehele wereld, hadden de mannen van Bløf nog zo’n ambitieus project voor ogen: een eigen popfestival op de Brouwersdam in Zeeland. Die eerste editie uit 2006 was een doorslaand succes en drie jaar later werd Concert At Sea uitgebreid tot een tweedaags festival. Al gauw wisten internationale grootheden als Faithless, Lenny Kravitz, Skunk Anansie, Counting Crows, UB40 en James Morrison hun weg naar de Brouwersdam te vinden. Dit jaar staan er optredens van onder meer Alanis Morissette en Sting met Shaggy op het programma. Ook duurt Concert At Sea voor het eerst drie dagen. „We doen geen beloftes naar de toekomst, we willen eerst kijken hoe deze extra avond bevalt”, vertelt de zanger van Bløf aan Metro.

Waar de line-up van Concert At Sea in de beginjaren vooral bestond uit Nederlandse collega-artiesten als Ilse DeLange, Marco Borsato, Golden Earring, De Dijk, Anouk en het eveneens Zeeuwse Racoon, beseffen de organisatoren dat buitenlandse acts cruciaal zijn voor het programma-aanbod. „Wij zien ook dat de Nederlandse vijver niet zo heel groot is om in te vissen”, zegt Bløf-bassist, tekstschrijver en medeorganisator Peter Slager. „Om als festival een interessant programma aan te bieden, ben je gedwongen minstens één internationale naam uit te nodigen. Dat lukt sommige jaren beter dan andere. Sting zitten we bijvoorbeeld al een paar jaar achteraan.”