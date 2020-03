Initiatief Theater Rotterdam maakt Schouwburgplein klimaatneutraal

Vijf jaar wordt er nu gewerkt aan 7 Square Endeavour, het initiatief van Theater Rotterdam om het Schouwburgplein klimaatneutraal te maken. Procesmanager Jeroen de Leeuw: “Hier kunnen we een verschil maken.”

“Het begon met de droom om de groenste Schouwburg van Nederland te worden”, zo vertelt procesmanager Jeroen de Leeuw. “Je kunt veel klimaatvriendelijks doen aan het gebouw, maar al snel kom je erachter dat veel maatregelen van daarbuiten moeten komen. Zo is 7 Square Endeavour ontstaan.” Al snel sluiten de Doelen en de Vereniging Verenigd Schouwburgplein zich aan bij het initiatief van Theater Rotterdam. Op 28 april 2015 worden de eerste handtekeningen gezet van de publiek-private alliantie. Het doel is om het Schouwburgplein in 2030 met tal van maatregelen volledig klimaatneutraal te maken. De kans van slagen is groot, “want”, zo vertelt De Leeuw, “we zijn een interessant testgebied. Het werkt omdat we samenwerken en allemaal hetzelfde willen.”

7 internationale cultuurpleinen

Het verduurzaamde Schouwburgplein moet een voorbeeld voor de hele wereld worden. De zoektocht is in volle gang naar zes zustersteden elders in de wereld, die ook hun cultuurplein in het centrum klimaatneutraal willen maken. Maar het realiseren van concrete resultaten in Rotterdam gaat nu nog even voor. Eerst moet het Schouwburgplein maar eens laten zien wat er mogelijk is. Dat gaat lukken met partners als Amvest, Arcadis, Codarts, Gemeente Rotterdam, Manhave, TNO, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De Leeuw: “We gaan samen bewijzen dat het kan.”

Polderdaken met waterbuffers

“Na vijf jaar zijn we nu in de uitvoeringsfase gekomen”, vertelt De Leeuw enthousiast. Deze lente al worden de eerste polderdaken met waterbuffers aangelegd. “Het plan begint nu vergaand vorm te krijgen. Het gaat om de daken van Calypso en van Woonstad naast Theater Rotterdam. En op 18 mei start de Doelen met het inrichten van het dak. Dat is nodig ook. Het Schouwburgplein is het diepste punt in deze omgeving. Al het water van de Coolsingel en het Centraal Station komt hier naartoe. Bij een verschrikkelijke hoosbui kwamen putdeksels omhoog en stroomden toiletten over. Nu komen er, mede dankzij het Hoogheemraadschap, waterbuffers op de daken. Later kunnen we een waterbuffer maken in een zandlaag op twintig meter diepte van waaruit in warme zomers water naar de polderdaken kan worden gepompt. Zo ontstaat een circulair systeem. Planten en dieren zullen zo meer ruimte krijgen, gebouwen zullen beter worden gekoeld en er zal een berg uitstoot van koolstofdioxide worden bespaard. De samenwerking maakt het mogelijk. Zo mag Codarts een deel van hun waterbuffer realiseren op het dak van de Doelen.”

Autoluw centrum

Ideeën zijn er te over. Zo zou De Leeuw graag de circulaire waterstroom zichtbaar maken voor iedereen met een stadsbeekje op het Schouwburgplein. Goed watermanagement is maar een van de maatregelen die 7 Square Endeavour de komende tien jaar wil laten uitvoeren. Speerpunten van het project zijn om slim, vernieuwend en vooral duurzaam om te gaan met energie, leefbaarheid en aanpassingen aan de klimaatverandering. “De tijd is er rijp voor”, constateert De Leeuw. “Tegenwoordig kun je gewoon praten over het autoluw maken van de stad. Dat lag een aantal jaar geleden nog een stuk gevoeliger. Zowat iedereen begrijpt wat er nodig is om een duurzaam stukje stad te creëren.”

Valet fietsparking

Warmtewisselaars, zonnepanelen, centrale koelcellen voor leveranciers en gezamenlijke inkoop van groene energie, alles wat helpt komt voorbij. “Er is zoveel te doen. Alleen al doordat we bestaan als organisatie komen mensen naar ons toe met goede ideeën. Zo willen we graag dat iedereen op de fiets naar het plein komt. Maar dan moeten er wel voldoende stallingen zijn. Als er minder auto’s naar het centrum komen, is daarvoor ruimte in de parkeergarage. De auto moet nog wel voor de Schouwburg kunnen komen. Voor mensen die slecht ter been zijn, is het openbaar vervoer immers nog net iets te ver weg. Fietsers willen we belonen. Dat kan doordat iemand netjes je rijwiel voor je stalt: valet parking van je fiets. Het is een voorbeeld van hoe we de komende tien jaar op een betaalbare manier veel voor elkaar kunnen krijgen.”