Tijd voor een ode aan 50 jaar pop- en rockmuziek

Precies 50 jaar na het Holland Festival in Rotterdam een ode aan pop en rock organiseren is een goed idee. Popfestival ODE presenteert een indrukwekkend programma, dat zich uiteraard in Ahoy gaat afspelen. Immers, hier gaven talloze grootse artiesten legendarische concerten.

Veel jongeren, jongere ouderen en oudere jongeren voelen zich anno 2020 aangesproken door classic rock & pop. De presentator van het festival en muziekliefhebber Eric Corton stelt dat “Popfestival ODE een bijzonder popfestival moet worden met bekende nummers van de crème de la crème uit de recente muziekgeschiedenis. Muziek van grote legendes die niet of nauwelijks meer live te zien zijn.”

Geslaagde cover- en tributebands kunnen met hun show en spelniveau de bezoekers veel bieden. Ze komen dicht bij het origineel. Wie de festivallijst doorneemt en de bands op YouTube checkt, kan niet anders dan concluderen dat ODE een sterk en goed gevarieerd programma biedt van onder meer hardrock, new wave, disco, funk, reggae, pop en coun-tryrock. Neem bijvoorbeeld de Britse Ultimate Eagles en The Cavern Beatles. Deze bands laten met muzikaal vakmanschap vergeten dat je niet naar de originele acts kijkt. Dj Chris Evans van BBC 2 beoordeelde een optreden van de Ultimate Eagles dan ook als “the best Eagles show in the world”. Ook Nederlandse acts spelen op hoog niveau het repertoire van hun helden. Zoals Pink Project, dat een spectaculaire Pink Floyd-show brengt. Daarnaast maken de Vipers met Queen indruk met hun optredens. Bekende Nederlandse artiesten als Charly Luske en Bo Saris brengen een smaakvol eerbetoon aan respectievelijk George Michael en Michael Jackson. Met zulke bands en artiesten is een muziekfeest gegarandeerd.

1970, het gouden popjaar

Nederland kende vóór 1970 al een bloeiende popscene. Maar terugkijkend blijkt 1970 echt een sleuteljaar. Drie vaderlandse bands beleefden destijds een internationale doorbraak. Shocking Blue, Tee Set en George Baker Selection bereikten hoge posities in de Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100. En Rotterdam groeide vanaf dat jaar uit tot hét poppodium van het land, mede dankzij het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos.

Terugkijkend blijkt 1970 echt een sleuteljaar. / Getty Images

Eind juni 1970 trokken tienduizenden muziekliefhebbers naar de grasvelden bij molens De Ster en De Lelie. Aan de rand van plas & bos bezochten zij de polderversie van Woodstock, het eerste grote openluchtfestival van Europa. De invloed van deze muzikale happening werkt tot op de dag van vandaag door. Want dankzij ‘Kralingen’ maakten de Delftse artiestenboekers van Mojo naam in de internationale muziekscene. Rotterdam profiteerde van hun succes. Ahoy groeide uit tot het belangrijkste grote pop- en rockpodium van Nederland. En in De Kuip organiseerde Mojo de eerste stadionconcerten, zoals die van Eric Clapton, Bruce Springsteen en later van onder meer David Bowie, Guns N’ Roses en Pink Floyd.

Vele bands en artiesten die in Kralingen, De Doelen, De Kuip en Ahoy op het podium stonden, bestaan of leven niet meer of laten zich niet of spaarzaam op de bühne zien. Dat voelen veel muziekliefhebbers als een gemis. Cover- en tributebands voorzien dan ook in de grote behoefte van velen om 50 jaar na 1970 lekker een avond lang hun jeugd opnieuw te beleven of zomaar van goed gespeelde, bijzondere muziek te genieten.