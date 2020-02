Pleasen en schuren volgens Flip Noorman

Hij trekt dit seizoen volle zalen, vooral als hij zijn Leonard Cohen-liedjes vertolkt. Met eigenzinnige arrangementen en Nederlandstalige teksten geeft Flip Noorman (31) aan dat oeuvre zijn eigen draai. Tussendoor werkt de Rotterdamse zanger met zijn band De Noormannen aan twee gloednieuwe shows.

Voor relaxte loungebanken is in zijn bovenwoning in de wijk Blijdorp geen plaats. En een tv-toestel wil hij niet. Maar muziek geeft Flip Noorman alle ruimte. Een keyboard staat klaar om te bespelen en aan de muur hangen zes gitaren voor het grijpen. Het toilet is voorzien van een ukelele, want je weet maar nooit wanneer je wordt overvallen door muzikale invallen.

Hanenkam

Flip Noorman is geboren in Utrecht en groeide op in Breda. Daar kreeg hij de liefde voor muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader maakte eigen liedjes op zijn gitaar en zijn moeder bespeelde de harp. Rond zijn 16e ontdekte Flip zelf de gitaar. Hij wilde als recalcitrante puber geen gitaarles van zijn vader, leerde zichzelf wat simpele akkoorden, tooide zich met een hanenkam en stortte zich als zanger-gitarist in een punkband. Zangdocente Connie de Jongh was bepalend voor zijn carrière. Zij motiveerde hem om na het lyceum een vol jaar keihard te werken aan zijn zang. Met succes. Noorman werd toegelaten op het Rotterdams conservatorium (Codarts), waar De Jongh haar zanglessen continueerde. De hanenkam werden vervangen door natuurlijke, zwarte krullen. Flip Noorman wil niet meer weg uit Rotterdam. “Tweede steden, die na de hoofdstad, zijn te gek. Bovendien heb ik nooit een reden gehad om uit Rotterdam weg te gaan. Ik vond hier de juiste muzikanten en goede speelplekken met mensen die in mij geloven.”

Dapper, maar kwaadaardig

Na het afronden van de opleiding op Codarts wordt Flip Noorman officieel docent muziek. Nog steeds geeft hij les op de basisschool in Den Haag, waar Mark Rutte en Lodewijk Asscher ooit in de schoolbanken zaten. Na twee jaar conservatorium begint Flip aan een deeltijdstudie filosofie. Deze studie heeft een grote invloed op zijn teksten. Flip: “Die studie bracht me veel. Wat ik er het meest heb uit gehaald, is het opschorten van een oordeel. Als ik een positie inneem, ben ik benieuwd naar de argumenten. Zo’n zelfbedacht persoon wil ik dan zo goed mogelijk neerzetten. De goede eigenschap dapperheid kan bij een kwaadaardig persoon gevaarlijk zijn. Zulke tegenstellingen vind ik interessant. Ik gebruik dit bijvoorbeeld in mijn lied Ik heb de macht met zinnen als:

‘Ik ben dapper maar onrechtvaardig

Ik ben strategisch maar ik ben kwaadaardig

Ik ben de klootzak die steeds het laatst lacht.’”

Binnen de filosofie stort Noorman zich op de logica: “Dat vind ik een fijne manier van denken. In de logica is iets goed of fout. Je volgt regels en daaruit volgt iets logisch. Mijn liedteksten moeten altijd kloppen. Niettemin is het fijn als je als toehoorder zelf iets kunt invullen.”

De zanger laat zich ook inspireren door paradoxen: zinnen met gekmakende schijnbare tegenstellingen als: ‘De stilstand gaat maar door’ (een liedje uit 2016) of ‘Deze zin is onwaar’ van de filosoof Gödel. “Het geeft aan hoe gebrekkig onze taal is. Taal is altijd onvolledig of klopt gewoon niet. Juist met taal onderscheiden wij ons van de dieren. Je begrijpt: dat vind ik geen sterk argument.” Noorman voelt zich verbonden met dieren. Zijn liefdesliedjes zijn doorspekt met dierlijk erotische zinnen. Zo zingt hij op het album De Big One (2018) in de track Vrouwtje:

“Ik verschijn stinkend naar urine luid schreeuwend ten tonele

Ik neem voedsel voor je mee zodat je mij niet op zal eten”

Of in Voodoopopje:

“Verlok me, prooi me,

Flik me en flooi me

Bind me vast of vergooi me

Maar zoen me”

Verlamming

Na Codarts studeert Noorman nog twee jaar filosofie. Ook richt hij de band Flip & De Noormannen op en werkt hij aan zijn eerste album. Na een bizar voorval dient zich hiervoor een titel aan. Noorman zit in de trein naar Breda. Plotseling kan hij zijn neus en oog aan één kant van zijn gezicht niet meer bewegen. Een slok water loopt aan dezelfde kant ongecontroleerd uit zijn mond. “Ik raakte in paniek en belde mijn vriendin, die arts is. Zij schrok nog erger dan ik.” Achteraf valt het mee. De aandoening heet Bellse parese en wordt veroorzaakt door een ontstoken aangezichtszenuw die na verloop van tijd volledig geneest. “Het was toen koud. Het enige dat ik eraan heb overgehouden, is dat ik nog steeds schrikkerig ben bij koud weer. Voor mijn album was het een geschenk uit de hemel.”

Zowel het album als Noorman heeft op dat moment twee gezichten. Bellse parese is dan ook de logische titel van zijn eerste album uit 2013. Drie jaar later verschijnt op het tweede album Make-up de track Bellse parese (treinverhaal). Daarin beschrijft hij de angst die hij tijdens de verlamming voelde waardoor er iets mis zou zijn met zijn hersenen.

Potten- en pannensound

Flip Noorman houdt van een theatraal geluid met muziek die niet in een hokje is te plaatsen. In slaap vallen is er bij een concert van Flip & De Noormannen niet bij, want ze beuken er regelmatig flink op los. “Ik ben fan van Tom Waits. Die potten- en pannensound vind ik te gek. Ik hou ervan als het niet zo mooi klinkt. We hebben bakken glas en koebellen voor de microfoon gehouden en keihard laten horen.”

Noorman heeft een lage, donkere stem die extra duister klinkt als hij zijn angst voor macht bezingt. “Mensen willen een machthebber graag naar de pijpen dansen, zodat hij zijn kruimels naar hen toegooit. Zulke emoties zijn vaak sterker dan logische gedachten. Daarom zing ik in Aapje vlooit: ‘Hoe vaker je dat aapje vlooit, hoe sneller hij zijn eten met je deelt.’ Als je echt gaat nadenken over macht, dan kom je uit bij de mensenrechten. Het leven van een mens staat altijd boven zelfverrijking. In elke show benoem ik de klimaatproblematiek. Ik ben veganist en vlieg niet. Ook benadruk ik hoe bevoorrecht we zijn, terwijl anderen in chaos moeten leven.” In het lied Het vrije westen zingt Flip:

“Hoe vrij het westen is

Blijkt als ze straffeloos

Met drones, embargo’s en napalm

Miljoenen vermoordt

Het westen vaart zo wel

Want buiten haar grenzen

Heeft ze nog nooit

Van het woord mensenrechten gehoord”

Echt magisch

Zijn lage stem heeft Noorman bewust getraind. “Toen ik 20 was, had ik nog niet zo’n diepe stem. Vaak hoor je alleen hele hoge stemmen in de muziek. Ik vind dat een groot gemis.” Zijn bewondering voor de bastonen van Leonard Cohen speelt daarbij een grote rol. “Mijn pa nam me mee naar Ahoy, naar Cohens concert. Ik vond Cohen echt magisch: een oude, fragiele man die de hele zaal aan het bezweren was. Dat was heel bijzonder.” Toen Leonard Cohen in 2016 overleed, bracht Noorman in de kleine zaal van het hoofdstedelijke Paradiso een ode aan de zanger, die goed werd ontvangen. Het leidde tot het programma Flip Noorman zingt Leonard Cohen, waarmee hij samen met een deel van zijn band De Noormannen volle zalen trekt. Flip zingt zowel originele liedjes van de meester als vertalingen en songs met eigen arrangementen. De televisiewereld heeft Flip Noorman inmiddels ook ontdekt. Zo deed hij mee aan De Slimste Mens en trad Flip op bij Vrije Geluiden en De Wereld Draait Door.

Ongemakkelijk

De populariteit zorgt voor meer publiek, maar bezorgt Noorman ook een ongemakkelijk gevoel. Dat zal merkbaar zijn in de twee nieuwe shows waaraan hij werkt. Voor Theater Walhalla maakt hij een kerstvoorstelling. “Die zal gaan over de dood. Maar wel op een lichtvoetige manier. De angst voor de dood is immers de motor van het leven. Ik vind het leuk om mensen mee te nemen in mijn wereld.” Noormans principes worden door steeds meer andere mensen omarmd. Als veganist was hij ooit radicaal. Maar toen Noorman onlangs een soja-cappuccino bestelde, vroeg de barista: ‘Ben je vegan? Ja? Love it!’ De titel van zijn volgende show, Love It, is daaraan ontleend. “Ik ga het publiek zeker pleasen, maar het gaat tegelijk ook flink schuren”, zo belooft Noorman. “Ik vind het hoog tijd om wat flinke trappen uit te delen.”

Try-outs Love It: Theater Walhalla 9 mei en Theater de Stoep (Spijkenisse) 13 mei. Meer informatie, teksten en muziek: www.flipnoorman.nl.