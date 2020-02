Ondernemen in Rotterdam:'Het moet dus wel klikken'

Het viel vakman Ronald Schaeffer van De KlusBij bij een bijeenkomst weer eens op: veel van zijn collega’s vergrijzen. Die vergrijzing zet ook door in andere gespecialiseerde beroepen.

Al deze grijze koppies beschikken echter over een schat aan vakkennis. Het zou eeuwig zonde zijn als deze kennis na hun pensionering niet meer beschikbaar is. Dat vind Ronald Schaeffer ook. Daarom meldde hij zich aan als leermeester bij de Ambachtsacademie.

De KlusBij

Ronald Schaeffer en zijn vader Johan hebben met De KlusBij een goedlopend klusbedrijf in Rotterdam Noord. Johan Schaeffer was ooit biologieleraar op de havo en het vwo. Na 40 jaar voor de klas te hebben gestaan, begon hij als 61-jarige een klusbedrijf. Want je kunt je maar vervelen. Omdat het voor Johan niet meer dan normaal is dat je je kennis overdraagt, meldde hij De KlusBij aan als erkend leerbedrijf. Sindsdien begeleidt hij stagiairs van ROC Zadkine en Albeda.

Terwijl Pat Benatar uit de werkradio schalt, vertelt hij over zijn ervaringen met die vooral jonge gasten. „Ze zijn dolenthousiast, ze werken liever bij ons dan dat ze in de schoolbanken zitten. Het is de variatie in klussen die ze aanspreekt. Bij ons hoef je niet hele dagen deursloten na te lopen of te kitten. Ik vertel ze bij een nieuwe klus dat ze het gewoon moeten doen en beter vragen stellen als ze het niet weten.”

Ambachtsacademie

Ronald Schaeffer begeleidt Rob, die afkomstig is van de Ambachtsacademie. Rob stond decennialang voor de klas. Hij overleefde een aantal reorganisaties, verloor zijn baan alsnog en kwam daarna als 50-plusser niet meer aan de bak in het onderwijs. Hij was dan ook direct geïnteresseerd toen iemand hem wees op de Ambachtsacademie. Rob bekeek de beroepen waarin hij zich kon laten omscholen. Een nieuw bestaan als klusser leek hem aantrekkelijk, mede vanwege de afwisseling en de creatieve aspecten van het werk. Na een gesprek besloot Ronald Schaeffer hem als leerling te accepteren. Ronald geeft eerlijk toe dat hij niet op zoek was naar een 50-plusser van de Ambachtsacademie. Maar gezien de ervaring met stagiairs durfde hij het toch aan.

Goede toekomst

Ronald Schaeffer: „Mijn vader en ik zien dat we binnen 10 jaar een schrikbarend tekort aan vaklieden krijgen. Met een klusbedrijf kun je een goede boterham verdienen. Dus vinden wij het een verrijking als wij mensen op weg kunnen helpen in een vak dat ook door die schaarste een goede toekomst heeft." Rob geeft aan dat De KlusBij hem weer perspectief biedt. Wat hem ook bevalt, zijn het werkplezier en de vrijheid.

Ronald vindt de inzet die van hem wordt gevraagd, reuze meevallen. „Je moet wel geduldig kunnen zijn. Maar voor de rest bevalt de aanpak van de Ambachtsacademie me goed. Ik vind het hartstikke gaaf om mensen te zien opbloeien. En de klanten vinden het leuk dat we klussen met iemand die zijn leven weer wil oppakken. Ik hoop dan ook dat mensen die dit stuk lezen en een ambacht uitoefenen, een leerling zullen overwegen.”

Een vak leren in een gespecialiseerd ambacht

De Ambachtsacademie, een academie zonder klassen, leidt vooralsnog werkloze 40-plussers op. De studenten leren het vak in 1,5 jaar tijd bij ambachtelijk werkende ondernemers. Het gaat onder meer om klusbedrijven, siersmeden, parketteurs, schoenherstellers (ook orthopedisch), meubelmakers, maatkleermakers, fietsherstellers, haarwerkspecialisten en glazeniers. De studenten krijgen een paar keer per jaar klassikaal onderwijs in ondernemersvaardigheden zoals marketing en de inzet van social media.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financiert deze opleidingen. Veel kandidaten van jongere leeftijd waren destijds teleurgesteld omdat ze vanwege hun leeftijd niet konden deelnemen. Inmiddels heeft AmbachtNederland de mogelijkheid om per opleiding één studieplek ter beschikking te stellen aan een kandidaat die jonger is dan 40 jaar. Deze kandidaat moet wel voltijds beschikbaar zijn voor de opleiding.

Meer informatie vind je hier.