Bieren met de Burgemeester

Kwaliteit bieden in een informele sfeer: het is een trend in de luxe horeca. Dat laat ook de nieuwe Michelin-gids zien. Deze horeca kiest vaker voor een meer ongedwongen sfeer. En menig café dat sowieso laagdrempelig is, maakt met kwaliteit steeds vaker het verschil. Dat is ook de ambitie van Anne Satter en Merijn Roon van De Burgemeester.

Inmiddels draait hun proeflokaal De Burgemeester op de hoek van de Burgemeester Meineszlaan en de Vierambachtsstraat alweer een jaar. De loop zit er zichtbaar in, het uitzicht op de Heemraadssingel mag er zijn. Wonen er in deze buurt voldoende mensen die mooie bieren, wijnen en de sfeer van een proeflokaal waarderen? Blijkbaar wel. Een indicatie is de titel Favoriete Nieuwkomer 2019 die De Buik organiseert. De Burgemeester pakte de vijfde plaats. Weet: de stemmers zijn mensen die fan zijn van een bepaald adres. Dat is best een prestatie, want er is keuze zat: verleden jaar openden meer dan 50 zaken de deuren, het kan niet op in Rotterdam. Hoe verklaren Anne Satter en Merijn Roon de aanloop?

Avondcafé

Anne Satter: “Er bestond in deze buurt nog geen proeflokaal zoals die van ons. Ik ken de buurt goed, ik woon al jaren in een zijstraat van de Vierambachtsstraat. Ik zag dat rond het Middellandplein zich steeds meer interessante horeca vestigde. De meeste zaken bieden vooral lunch, ontbijt, koffie en thee. Wij schenken en tappen als enige in zowel de Tweede Middellandstraat als de Vierambachtsstraat veel mooie biertjes. Daarbij wilden wij een echte avondzaak voor diner en een terras, daar moest plaats voor zijn. En dat is gebleken.”

Voordat we doorschakelen naar die biertjes, hoe bedienen jullie de veggies en de alcohol-bevrijden? Anne Satter ervaart dat vooral de alcoholvrije en -arme bieren steeds beter smaken: “Ik zie spectaculaire ontwikkelingen, het zet echt door. Dus is het inmiddels leuk om smakelijke 0-procentbieren te selecteren.” Merijn Roon ziet ook meer vraag naar alcoholvrije alternatieven voor gin-tonics, de mocktails: “Die maken we met het distillaat Seedlip van kruiden en specerijen. Ik vind het als gastheer fijn dat mensen die geen alcohol willen of mogen drinken, toch het gevoel krijgen dat ze gezellig mee zitten te borrelen en niet afgescheept worden met een frisdrankje. En voor de gasten die geen vlees of vis eten, maakt onze kok Tamara vegetarische gerechten. Vaste gasten mogen haar ook suggesties doen.”

Untapped

De ondernemers profiteren van de groei van het toerisme, zo blijkt. Merijn Roon: “Deze buurt telt nogal wat Airbnb’s. Sleutelwachters pakken hier regelmatig een lekker drankje en een hapje. En toeristen komen ook eten, zoals onlangs twee Finse dames die ons elke avond bezochten. En een tramhalte voor de deur helpt ook.”

Bij deze invloed van internet op de klandizie blijft het niet. Anne Satter: “Wij voeren een uitgebreide bierkaart. Bierliefhebbers raadplegen steeds vaker de app Untapped. Daarop delen gebruikers hun ervaringen. Onlangs bezochten drie Amerikanen ons omdat ze op Untapped lazen dat wij het Belgische Cantillion-bier schenken. Zonder zo’n app zouden deze liefhebbers je nauwelijks kunnen vinden. Wij zijn voor hen interessant omdat we ook bieren presenteren die geen hardlopers zijn. Zoals zure bieren, toch vrij onbekend. Het is een stijl waar je aan moet wennen. Voor de meesten van ons was de eerste koffie ook wennen. Je ontwikkelt je smaak. Het is mooi om te zien dat mensen daarvoor openstaan. Die van de tap laten we eerst proeven, de gast mag beslissen om dan een glas te bestellen. En bevalt het niet: we hebben ook veel Belgische klassiekers, zoals Orval en Rochefort.”

Verse hop

Bier is dus naast mooie wijnen en goed gekookt pubfood – “Het is ook onze personeelsmaaltijd, wij houden van lekker eten” – een troefkaart van De Burgemeester. Maar je kunt op meer plekken in Rotterdam een bijzonder biertje pakken.

Merijn Roon: “Ongetwijfeld. Maar dus niet in deze buurt. Wij spannen ons in om best bijzondere bieren op de tap te krijgen. En we wisselen regelmatig van tapbier. Zo hadden we in het najaar een IPA van brouwerij Kompaan op de tap, die liep goed. Dat bier is een zogenaamde unlimited edition die je van tevoren reserveren. En Kompaan kent je een maximale hoeveelheid toe. Dus hebben we gelijk weer een bestelling geplaatst.”

Anne Satter: “Een India Pale Ale wordt na het brouwen door verse hop gepompt. Daar zijn ze bij Kompaan heel goed in. Het bier moet je heel vers drinken, zo’n IPA biedt voornamelijk aroma en smaak die snel vervliegt. Ze brouwen het bier, vullen het snel af en brengen het direct naar de cafés. Verser kan het niet.”

Koffiebier

Tijdens het drinken van een Burgemeestertje, de huistap, blijkt dat het Rotterdamse bier niet ter sprake is gekomen. Maken ze hier puik bier? Anne Satter: “Zeker. In onder meer de collecties van brouwers als Pelgrim en Kaapse Brouwers zitten lekkere biertjes. Die van Kaapse Brouwers schenken we ook. Een piepkleine brouwerij die we in de gaten houden, is Rott. Je kunt bij ons hun Koffie Stout bestellen. Ze noemen het een lekker bakkie pleur dat je de hele dag kunt drinken. Dat zou ik zeker een keer hier komen doen.”