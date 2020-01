De schadevrije jaren van Tim Hartog

Het was een mokerslag voor Tim Hartog. Maandenlang was hij uit het veld geslagen. De vrouw met wie hij wilde trouwen, was vreemdgegaan. Maar de geboren en getogen Rotterdammer van Zuid komt sterk terug. In zijn voorstelling Schadevrije jaren deelt hij zijn leed met het publiek.

De kras op zijn ziel zal Tim Hartog (33) nog lang met zich meedragen. Maar dat weerhoudt hem er niet van om losjes en ontspannen een try-out te geven op het podium van de Rotterdamse comedyclub Haug. Zo’n 70 mensen zijn afgekomen op zijn avondvullende comedyshow Schadevrije jaren. Clubeigenaar Marcel Haug ziet met genoegen hoe goed Tim zich vooral de afgelopen tijd heeft ontwikkeld.

Tim is alert, scherp, staat met zichtbaar plezier op het podium en weet precies hoe hij het publiek moet bespelen. Hij komt innemend en sympathiek over, maar kan het niet laten om af en toe om zich heen te slaan. Bij Tim is de eerste rij in de zaal dan ook niet altijd een veilige plek. Dollen hoort erbij. Een jas moet uit en mensen die zich ergens achterin veilig waanden, worden gesommeerd de voorste lege stoelen te bezetten. Breed lachend voegt hij daaraan toe: „Dat is wat ik doe: dingen ongemakkelijk maken.”

Een goede sfeer maken

Sinds Tim in 2010 afstudeerde aan de Koningstheateracademie in Den Bosch, deed hij een berg ervaring op. Van 2012 tot begin vorig jaar was hij de vaste MC (Master of Ceremony, red.) van de uitverkochte Stand-Up Club in Theater Walhalla. Tegenwoordig is hij een van de vaste gezichten van Club Haug. Tim: „Je bent als MC heel erg met de zaal bezig om voor anderen een goede sfeer te maken. Ik kan steeds beter aanvoelen welke kant het opgaat. Ook als comedian heb ik daar meer rust door gekregen.”

In de eerste jaren na school won Tim zowel de jury- als publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaretfestival en de publieksprijs van het Utrechts Cabaret Festival. Ook schopte hij het tot de finale van het Leids Cabaretfestival. Op televisie was de stand-up comedian onder meer te zien in programma’s als The Comedy Factory en De Grote Improvisatieshow.

Zwart gat vol geheimen

Voor Tim Hartog is Schadevrije jaren de eerste avondvullende voorstelling waarmee hij door het land reist. De cabaretvoorstelling is inmiddels door veel theaters geboekt. Tim trapt af in Theater Zuidplein, want een premièrezaal moet goed voelen. Extra bijzonder: het wordt ook een afscheid omdat het oude theater oor altijd de deuren sluit. Het nieuwe Theater Zuidplein gaat na de zomer open. Dit theater belooft een verbetering te zijn, want het wordt ruimer en is voorzien van een eigentijdse, open uitstraling.

De cabaretvoorstelling is inmiddels door veel theaters geboekt. /Foto: Megin Zondervan

Enkele jaren geleden stond Tim met Vol verwachting in Theater Zuidplein. Die show vond hij niet meer bij zijn leven passen. Er moest snel een nieuwe voorstelling komen die meer recht deed aan zijn toenmalige status van samenwonende man met een succesvolle carrière. Dat bij de première van zijn nieuwe show in 2020 alles zo anders zou zijn, kon hij destijds niet vermoeden. Tim realiseert zich dat maar al te goed: „Als ik optreed staan de lampen in zo’n zaal op mij gericht. Daardoor is het moeilijk om het publiek te zien. In dat publiek zat mijn vriendin, maar ook mijn toekomstige vriendin met haar vriend. Niemand van ons had kunnen voorspellen hoe ingrijpend alles zou gaan veranderen. Dat grote zwarte gat van de zaal zat vol geheimen.”

Vlijtig masturberen

Omdat Tim vaak voor veel korte optredens wordt gevraagd als comedian en MC, heeft hij veel sketches kunnen oefenen. Ook voor de try-outfase van Schadevrije jaren nam hij maandenlang de tijd. Hij probeerde nieuwe grappen uit en verbeterde met regisseur Wilhelmer van Efferink zowel details als de grote lijn. In de try-outfase is dat merkbaar. Een enkele nieuwe sketch kan wat korter, terwijl Tim bij andere grappen over eigentijdse stadsbewoners meteen de goede snaar raakt en de lach door de zaal golft. De ontspannen manier waarop Tim met zichtbaar plezier zijn publiek bewerkt, maakt indruk. In zijn nieuwe voorstelling legt hij al snel schaamteloos bloot wat hem veel pijn heeft gedaan: de vrouw met wie hij samenwoonde, ging vreemd. De inmiddels weer helemaal gelukkige Tim Hartog krijgt de zaal aan zijn lippen met hilarische anekdotes. „Het voordeel is wel dat je een nieuwe mag uitzoeken!” zo grapt Tim.

Na afloop vertelt hij dat 99,9% van de voorstelling op waarheid berust. In rap tempo komen meer persoonlijke ontboezemingen voorbij. Over ADHD bijvoorbeeld en vlijtig masturberen in relatieloze tijden. „Toen het uitging, had ik verbitterd kunnen raken. Mijn hele wereld stond op zijn kop. Iedereen loopt wel een keer schade op in het leven. In de liefde, in vriendschappen of als ouders. De vraag is hoe je daarmee omgaat. Blijf je daarmee doorlopen of maak je er melding van, zodat iedereen jouw krassen kan zien? Ik heb er bewust voor gekozen om daar niet in te blijven hangen. Ik dacht, fock it, ik ga doen waar ik zin in heb. Uiteindelijk ben ik er veel beter uitgekomen. Ik ben aan mezelf gaan werken en zit nu beter in mijn vel. Bovendien ben ik een superlieve nieuwe vriendin tegengekomen.”

Hipster van Zuid

Rotterdam Zuid is leverancier van meer comedians, denk aan Patrick Laureij en Jandino. Heeft hun succes en dat van Tim iets te maken met Zuid? Tim Hartog: „Zeker, ik ben er geboren en ben er opgegroeid. Ik ben onmiskenbaar van Zuid. Ik ben fan van Feyenoord en heb een seizoenkaart. Als cabaretier neem je dat allemaal mee. Ik vind al die identiteiten wel tof. Ik doe wat ik leuk vind en wat bij me past. In Noord word ik soms vreemd aangekeken als ik vertel dat ik voetbalsupporter ben. Maar op Zuid zien ze me met mijn hipsterbaardje soms als een exoot, wat ik dus echt niet ben. Dan lijk ik een van die indringers uit Noord met witte privileges die steeds meer huizen inpikken. Die tegenstellingen komen terug in mijn voorstelling. Veel mensen in de zaal herkennen dat. Daar kunnen ze iets van leren, ja. Maar ik wil toch vooral dat mensen erom kunnen lachen. Voor mij is dat ook genieten.”

Schadevrije jaren, Theater Zuidplein, vrijdag 24 (voorpremière) en zaterdag 25 januari (première).