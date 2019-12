Gezellig kerstswoppen, kerstswappen & kerstsjoppen

Een groeiende groep Rotterdammers en diverse initiatieven dragen bij aan een meer duurzame toekomst. Deze passen prima bij de kerstgedachte. Want zijn we deze maand niet extra lief voor elkaar en ook voor de wereld?

Tekst & beeld: Cindy Mirande

Wie nu denkt dat je tijdens de feestdagen op een houtje moet bijten, zal zich verbazen over de mogelijkheden. Zo zijn er zat manieren om verantwoorde spullen bij elkaar te swoppen, swappen en sjoppen in Rotterdam. De Nieuwspeper presenteert adressen die bijdragen aan een gezellige circulaire kerst. En daarna kun je ook altijd nog met een inmiddels schoon geweten losgaan in de Bijenkorf.

Swoppen: een padvindersterm voor ruilen.

Swappen: vooral ongewenste kleding, schoenen en accessoires omwisselen dan wel ruilen.

Sjoppen: een hippie-vintage-schrijfwijze voor winkelen.

Foto: Cindy Mirande

Oase Rotterdam: bewust sjoppen en swoppen

Bij Oase Rotterdam doe je verantwoord én creatief kerstinkopen onder het motto Reduce, re-use, recycle & repair. Wat te denken van een dienblad als cadeautje, gemaakt van oude NS-dienstregelingsborden? Daarmee serveer je tijdens de feestdagen een fairchain koffietje van Moyee. Of een bijzondere Ptthee. Wie deze thee vrijwillig drinkt, draagt direct bij aan het herstel van het Nederlandse landschap. Dat is nog eens andere koek dan verplicht maximaal 100 km/u rijden. De thee is gemaakt van weilandkruiden en bloemen. Proef ook de bijna volledige plant-based ontbijt- en lunchhapjes van Goesting. Dit initiatief hergebruikt ook nog eens zoveel mogelijk voedselresten, denk aan hun falafval gemaakt van vruchtresten uit het jusapparaat.

Op de verdiepingsvloer tref je Swapshop010 van Awearness Kollektif aan. Dat wil de overconsumptie in de mode-industrie bestrijden door kleren te ruilen en zo te hergebruiken. Dat dit idee niet aan dovemansoren gericht is, blijkt uit de flinke aanloop van mensen die hun kledingkast hebben uitgemest en al aan een levendige ruilhandel zijn begonnen. De spelregels: je levert maximaal vijf kledingitems in waarvoor je in ruil punten ontvangt. Met deze punten kun je andere items afrekenen. Wees er snel bij, want het pand waarin Oase zit, is tijdelijk in gebruik. Grijp dit jaar nog even je kans om een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Meer info: https://oaserotterdam.nl/

Foto: Cindy Mirande

Vintazz: stevige kwaliteitstassen

In de Rotterdamse wijk Kralingen, op de hoek bij metrostation Voorschoterlaan, vind je het vintagezaakje Vintazz. De uitbaatster specialiseerde zich in tweedehands tassen en koffers van kwaliteitsleer. De zaak geeft studentenkorting, dus studenten slagen hier zeker voor een stevige laptop- of boekentas. Onder het motto more than vintage bags vind je hier ook (lederen) kleding, schoenen en accessoires afkomstig uit tijdsperioden van 1920 tot ongeveer 1990. Dus ook andere generaties komen hier zeker aan hun trekken. Pak de metro en sla je slag voor kerstcadeautjes met een vleugje vintage.

Meer info: https://www.instagram.com/vintazz_rotterdam/

Foto: Cindy Mirande

Ding&Dingen: een tweede leven voor textiel en huishoudelijk servies

Twee creatieve en milieubewuste dames werken in Ding&Dingen aan de Zwaanshals intensief samen om textiel en objecten een tweede leven te geven. Mariska van Atelier Ding tovert resten uit de textielindustrie om in een nieuwe collectie kleding en accessoires. Marga verkoopt haar verzameling van serviezen, vazen en klein meubilair uit de jaren 50 tot en met 70. Bij haar kun je terecht voor onder meer aardewerk van Petrus Regout, Sphinx, Fris Edam, Royal Goedewaagen, Huizen, Flora, Mosa, Ravelli en Zaalberg. De winkel is heel prettig gestyled en brengt je meteen terug in de tijd. Hier slaag je zeker voor een nostalgisch aangeklede tafel en stijlvol geklede gasten.

Meer info: www.dingendingen.nl

Foto: Cindy Mirande

Jouw Marktkraam: democratisch shoppen voor een retro-succesvolle kerst

Op de Rechter Rottekade kun je je kerstkringloophart echt ophalen. In een grote loods vind je een enorme diversiteit aan spullen die onder andere door particulieren en creatieve doe-het-zelvers te koop worden aangeboden. Elke stelling heeft zijn eigen sfeer én spullen. Hier vind je dus echt voor elk wat wils, democratisch shoppen heet dat. Dit varieert van zakken schoongewassen en gesorteerde lego (leuk voor als je de kids achter hun iPad vandaan wilt hebben), romantische kitsch (voor een Tiny & Lau-kerstsfeertje), vintage designerlampen, sieraden (gewoon in de boom hangen), oude lp’s tot gewoon oude meuk.

Wie goed oplet, kan hier hele leuke vondsten doen voor weinig geld. Zo kun je met de spullen die je vindt makkelijk een Tiroler kersthut inrichten, inclusief hertengeweien, zwijnenkop en opgezette vogels. Of wat te denken van een kerststal met Disneyfiguren? Haal in elk geval de platenspeler uit de mottenballen en zoek wat klassiekers uit in de platenbak, combineer dit met originele kerstversiering en verlichting uit de fifties, hoppa, en klaar ben je voor een gegarandeerd retro-succesvolle kerst.