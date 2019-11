Weelde, de laatste vrijstaat van Rotterdam

Kim Pieters en Kelly Vincent hebben het zichtbaar naar hun zin. Te begrijpen, want beiden zijn 28 jaar oud en nu al grootgrondbezitters. Begin dit jaar kregen ze de sleutel van Uit Je Eigen Stad, de failliet verklaarde stadsboerderij. Toen ze de vergunningen binnen hadden, plantten ze een vlag in een van de laatste stukjes niemandsland van Rotterdam: ‘Hier is Weelde, de rijkdom van Rotterdam West.’

Voor de twee vriendinnen, die elkaar al kennen vanaf hun 13e, kwam met Weelde een langgekoesterde wens uit. „Na vijf jaar als nomaden door de stad te hebben gereisd met De Geheime Tuin, waarmee we verborgen pareltjes van de stad blootlegden, ontstond de behoefte aan een vaste plek", vertelt Kim Pieters „Een creatieve vrijplaats, vol performances, exposities, muziek en fijne mensen. En dan niet alleen voor een paar weekenden per jaar, op steeds wisselende locaties, maar permanent. We hoeven nu niet meer succesvolle concepten of decors steeds maar weer op- en af te bouwen.”

Nieuw leven inblazen

Zodra de jonge evenementplanners hoorden over deze plek, waren ze er als de kippen bij. Toen een overname een optie bleek te zijn, legden ze de gemeente en de curator een concreet plan voor.

Met Weelde willen Kim en Kelly het sociale karakter van Uit Je Eigen Stad behouden. Daarnaast mikken ze ook op nieuwe horecaconcepten, een bruisend dag- en avondprogramma en festival-achtige evenementen. Samenwerkingen met partijen als de Voedseltuin, Kantine De Zure Bom, KlooiKlup, het Nederlands Fotomuseum en The Performance Bar moeten bezoekers gaan trekken.

Het plan sloeg aan, Kim en Kelly kregen voorrang op andere overnamekandidaten. Ze konden de complete inboedel overnemen, waaronder de lunchroom, het restaurant, de bar, een weelderige tuin, een grote loods en een grote kas. De enige voorwaarde: in ruil voor een tijdelijk huurcontract moeten ze een zo breed mogelijke programmering nastreven, geschikt voor jong en oud.

Dat beloofden ze, maar deze aanpak zorgde wel voor werkstress. Want nieuw leven inblazen in zo’n enorm braakliggend terrein, ingeklemd tussen verweerde fabrieksgebouwen en schoorstenen, is een vette uitdaging.

(Nacht)horeca

Wat Kim en Kelly in ieder geval weten: ondernemers in het Merwe-Vierhavensgebied hebben bewezen dat mensen bereid zijn hiernaartoe te komen. Het atelier van Joep van Lieshout zit al jaren in dit ruige gebied, evenals de studio van Daan Roosegaarde en Stichting de Voedseltuin. En de Keilewerf, waar veel kunstenaars, makers en creatievelingen een plek vonden. Festivals als het Keilefest en Once Upon A Time In The West en het Keilecafé – destijds gepresenteerd als Rotterdams eerste permanente festival – trekken volk.

Door de aanleg van een fietspad groeit Merwe-Vierhavens uit als omfietslocatie voor uitgaanspubliek. De potentie is er dus, zeker nu de gemeenteraad onlangs een aantal moties aannam die het college adviseren volop ruimte te geven aan (nacht)horeca.

Wat een verschil met de omstandigheden toen Uit Je Eigen Stad in september 2012 als een van de eerste pioniers hier van start ging. Toen gold de westelijke rafelrand van Rotterdam nog als de edge of nowhere. Het was een plek die bij veel Rotterdammers nare herinneringen opriep aan de beruchte tippelzone.

Zodra de jonge evenementplanners hoorden over deze plek, waren ze er als de kippen bij. /Foto: Jeroen Roest

Bloedserieus

Kim en Kelly, toen nog van middelbareschoolleeftijd, droegen ook bij aan een beter imago van het gebied. Zo hosten ze hier Geheime Tuin-edities in de beeldentuin van Joep van Lieshout en op het voormalige elektrotechniekterrein van Croonwolter & dros, waar nu bedrijfsverzamelgebouw De Kroon in huist. Maar de allereerste party’s organiseerden ze op 10 kilometer afstand van Weelde, in café TomTom, in de Watertoren op De Esch.

Kelly: „Aangezien dat café van mijn vader was, kregen we al vroeg de mogelijkheid om onze eerste feestjes te organiseren. Veel had dat niet om het lijf. Maar we namen het bloedserieus: van het bepalen van het thema tot zelf flyers uitdelen en achter de bar staan. In die periode is onze gezamenlijke passie voor uit het niets iets creëren ontstaan.”

Weg uit Rotterdam

Het was een liefde die ook niet verdween toen de jeugdvriendinnen, het middelbareschooldiploma inmiddels op zak, Rotterdam verlieten. Kelly trok naar Amsterdam om Algemene Sociale Wetenschappen te studeren. Kim koos voor Utrecht en een bachelor Voeding & Diëtiek. Maar algauw besloten ze allebei om naar Rotterdam terug te keren. De reden: in hun afwezigheid was de stad ineens hip & happening geworden. Tijdens hun studententijd bekwaamden ze zich verder in event planning. Kelly organiseerde rollerdisco’s en Kim colour coated dinners: drie- of viergangenmaaltijden in dezelfde kleur.

Terug in Rotterdam

Eenmaal weer terug in Rotterdam sloegen Kim en Kelly de handen ineen met De Geheime Tuin, later gevolgd door creatief productiebureau Club K. De allereerste editie van de tuin, in 2015 alweer, kwam vrij hapsnap van de grond. „Bij toeval stuitten we bij kennissen op een geweldige binnentuin waarvan we direct de potentie herkenden", vertelt Kim. „Na lang inpraten op de eigenaars kregen we carte blanche om de tuin een paar weekenden in te richten zoals we voor ogen hadden en vervolgens open te stellen voor publiek.”

„Daarna volgden zeven winter- en zomeredities, elk op een andere unieke plek,", vult Kelly aan. „Hartstikke leuk, maar op den duur ook best frustrerend. Want hadden we ergens een geweldig decor opgebouwd, dan moesten we de boel even later weer afbreken en op zoek naar de volgende verborgen parel. Met Weelde kunnen we ons al die moeite voortaan besparen. Het circus is thuisgekomen, dat geeft rust om iets blijvends op te zetten.”

Kim en Kelly sloegen de handen ineen met De Geheime Tuin, later gevolgd door creatief productiebureau Club K. /Foto: Jeroen Roest

Veelbelovend

Het openingsweekend eind mei was alvast veelbelovend. De enige betaalde nacht verkocht stijf uit, en ook op de andere avonden hadden ze qua bezoekers niets te klagen. Maar toen was het nog lekker warm. En ze prikten bewust een datum tussen alle populaire festivals in. De grootste uitdaging begint dan ook nu: in de winter bewijzen dat Weelde een plek is waar je from dawn till dusk wil verblijven, ook als het koud is.

„Een manier om dat voor elkaar te krijgen is onder andere Weelde Tongen", legt Kim uit. „Denk aan culinaire maanden tot en met maart, waarbij we iedere maand een chef uitnodigen om zijn of haar kunsten in ons restaurant te komen vertonen. Zoals Sil Peppelenbosch van voorheen Restaurant Sil, die de lekkerste dingen maakt van producten die doorgaans worden weggegooid.”

Het hele zwikkie

Kortom, Kelly en Kim gaan ervoor in hun creatieve vrijstaat. Maar het kan wel gebeuren dat ze op termijn plaats moeten maken voor appartementen met uitzicht op de Maas. Weelde werkt dan ook, net als veel andere initiatieven in Merwe-Vierhavens, met een tijdelijk contract.

Kelly:„Wij weten best dat we hier vooral zitten vanwege placemaking. Oftewel: wij mogen projectontwikkelaars laten zien welke potentie dit gebied heeft, zodat het hele zwikkie later kan worden verkocht als ultieme A-locatie. Dat heeft iets zuurs, maar het is ook gewoon hoe een stad als Rotterdam zich ontwikkelt. Ook elders zie je steden steeds verder oprukken naar de laatste rauwe rafelranden van de stad. Of in die nieuwe plannen dan nog plek is voor Weelde, en of wij er zelf nog willen zitten, dat zien we dan wel. En wie weet, misschien zijn we over een paar jaar sowieso beter af in een of ander buitengebied.”

„Vergunningtechnisch zou dat nog helemaal zo slecht niet zijn”, stelt Kim. “Want ook nu, vooralsnog vrijgesteld van mogelijke klachten van omwonenden, is het vaak een heel gedoe om de vergunningen rond te krijgen. Juist omdat we zo breed programmeren, zijn we lastig in een hokje te stoppen. Daardoor moeten we voor elk nieuw evenement vaak de hele ambtelijke draaimolen doorlopen. Voor ons een reden dat we andere werkzaamheden voor onbepaalde tijd hebben opgeschort. Dus mensen die uitkeken naar een nieuwe Geheime Tuin-editie: die geheime tuin is voortaan hier.”