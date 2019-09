Maaskade gekleurd voor Rotterdam Pride

House of Colours is tot en met zondag 29 september het thema voor de Rotterdam Pride 2019 en staat symbool voor een kleurrijke en diverse stad. Dat is te zien...

Ooms Makelaars is al meer dan 90 jaar onderdeel van Rotterdam en ziet het dan ook als een belangrijke taak om maatschappelijke initiatieven in deze stad te ondersteunen.

Iedereen is welkom

„We voelen ons erg betrokken bij dit thema omdat Ooms Makelaars net als House of Colours een divers bedrijf is, waar iedereen welkom is. De mens staat bij Ooms altijd centraal", zo meldt het Rotterdamse bedrijf. „Hierdoor bestaan al onze teams uit combinaties van mannen en vrouwen met heel diverse achtergronden. Het maakt Ooms Makelaars niet uit wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving is. Bij ons levert iedereen een bijdrage op basis van zijn of haar talenten en eigen interesses."

Om dit initiatief te ondersteunen heeft Ooms haar iconische letters op het dak van het kantoor aan de Maaskade omgetoverd in de welbekende regenboogkleuren. „Op deze manier zetten we dag en nacht onze bekende locatie in om Rotterdam Pride te ondersteunen."