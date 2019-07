Zomerevent Zadkine-opleidingen

Chill rondlopen in een tuin, non-alcoholische cocktail in de hand en ondertussen een opleiding vinden die bij je past. Dat is op dinsdag 2 juli de bedoeling tijden het zomerevenement van het Zadkine Startcollege: 'Start met succes!'

Verschillende locaties

Het event is dinsdag bedoeld voor iedereen die in september met een opleiding op mbo niveau 1 wil beginnen, maar de juiste opleiding nog niet gevonden heeft. Het gaat om Zadkine op drie locaties: Capelle aan den IJssel, Rotterdam-Zuid en Spijkenisse. Docenten en studenten van deze locaties zijn op het zomerevent aanwezig om te vertellen over 'hun' opleiding.

Foto: Zadkine

Bezoekers kunnen op een (inter)actieve manier kennismaken met de verschillende onderdelen van het Startcollege. Zo kunnen zij meedoen aan een sportworkshop of via een vr-bril een dienstverleningsparcours afleggen.

Het event is in de tuin van de locatie Rotterdam-Zuid (Frankendaal 70, vanaf 15.00 uur). Wie komt kijken vindt er een ontspannen sfeertje met lekkere muziek, zoals gezegd non-alcoholische cocktails en een barbecue. De catering en verdere verzorging is in handen van de studenten van het Zadkine Startcollege zelf.

Meteen een intake-gesprek

Wie nog in september een opleiding wil starten, krijgt meteen een intakegesprek.

Docenten en studenten van de volgende opleidingen zijn aanwezig: Entree Plus jonge moeders, Assistent dienstverlening, Assistent dienstverlening in een sportomgeving, Assistent facilitair, Assistent horeca & voeding, Assistent Logistiek, Assistent mobiliteit, Assistent techniek breed en Assistent verkoop / ondernemen en retail. Meer informatie vind je hier.