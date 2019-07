Rotterdam met finale epicentrum van de roeiwereld

In 2016 werd Rotterdam overspoeld door duizenden professionele roeiers, de ‘elite rowers’. Komend weekend zijn ze weer terug voor een paar spetterende dagen vol roeiwedstrijden. Het sportevenement op de Willem-Alexanderbaan heet World Cup III en is de finale van dit roei-jaar. Dit evenement biedt Nederlandse roeifans een grote kans om de wereldtop te zien, die zich klaarmaakt voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Door: Matthijs Goes

Rotterdam is niet alleen groot in voetbal, hockey en tennis, ook bij het roeien telt de stad mee. Even buiten de gemeentegrenzen, bij de Rottemeren, ligt de Willem-Alexanderbaan, een ruim twee kilometer lange bak met water. Het is de modernste roeibaan ter wereld, met een instelbaar waterniveau, een aparte oproeibaan en een enorm botenhuis. Deze locatie is zo fraai dat de internationale roeibond bepaalde dat de Amsterdamse roeibaan niet goed genoeg meer is voor grote internationale toernooien in Nederland. Rotterdam neemt nu haar plaats in.

Bijzonder cadeau

In 2016 kreeg Rotterdam al de wereldkampioenschappen roeien toegewezen en nu komt de wereldtop weer terug. Heel bijzonder, want Nederland mocht in 2014 ook het WK in Amsterdam organiseren, terwijl de roeibond daarvoor bijna 40 jaar geen grote roeitoernooien kreeg toegewezen. De FISA, de internationale roeibond, was na 2014 en 2016 zo tevreden over de organisatiekwaliteiten van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, de lokale organisatiecomités en Topsport Rotterdam, dat de Willem-Alexanderbaan een bijzonder cadeau kreeg: de finale World Cup III 2019 organiseren. De andere twee World Cups waren dit jaar in Plovdiv (Bulgarije) en Poznan (Polen).

Normaal gesproken vindt de finale van de World Cup altijd plaats op een schitterend Zwitsers bergmeer nabij Zürich. Die kon daar dit jaar niet plaatsvinden. Uiteraard stonden de roeibanen wereldwijd klaar om het prestigieuze feest binnen te halen, maar Rotterdam kreeg de eer toegewezen om de wedstrijden te organiseren tijdens de Koninklijke Hollandbeker. Ook al bijzonder, want de Koninklijke Hollandbeker vindt altijd plaats op de Bosbaan in Amsterdam.

Het zware werk

De organisatie verwacht ongeveer 700 atleten uit 40 landen. Wethouder Sven de Langen is verheugd over de komst van de roeiers. Hij is zelf fervent triatleet en traint daardoor ook regelmatig in de Willem-Alexanderbaan. Inderdaad in, hij zwemt er zijn baantjes. De wethouder verklaart zijn enthousiasme: “Dit is een prachtige finale die we graag aan het rijtje Rotterdamse evenementen toevoegen. Het gebied rond de baan wordt steeds mooier en je kunt er fietsen, zwemmen, lopen en uiteraard roeien. De WK in 2016 heeft het gebied op de kaart gezet. We hebben er als stad van geleerd: het is nu dan ook makkelijker om dit evenement te organiseren. We zijn samen met de roeisport gegroeid naar dit moment toe.”

Ook de voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond is opgetogen. Hij roemt vooral de vrijwilligers die meewerken om het enorme evenement tot een succes te maken: “We hebben heel veel vrijwilligers die enthousiast zijn om tijd in de roeisport te steken. De roeibond is de formele organisator, maar het zware werk wordt gedaan door de vele honderden vrijwilligers die zich hebben aangemeld.”

Absolute wereldtop en de lokale toppers

Waterland Nederland is niet alleen organisator van World Rowing Cup III 2019, maar ook een kanshebber van prijzen. De mannen van dubbelvier werden vorige maand Europees kampioen. En de lichte dames dubbeltwee en de befaamde Holland Acht behoren tot de kanshebbers op eremetaal en op de eindoverwinning in het klassement. Er zijn ook wedstrijden waar alleen Nederlanders aan de start komen, zoals de eerstejaars achten van de Nederlandse studentenverenigingen. Ook de Rotterdamse roeivereniging Skadi, met studenten van hogescholen en de Erasmus Universiteit, presenteert enkele topploegen aan de start. Zelfs de topjunioren komen aan bod tijdens het evenement, mede dankzij lokale verenigingen als Roeivereniging Nautilus en de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas. Zij sturen de jongens en meisjes met dubbeltweeën het water op.

Marieke Keijser

Het grootste roeitalent dat Rotterdam de afgelopen jaren voortbracht, is Marieke Keijser. Deze roeister in de lichte categorie werd in 2016 al wereldkampioen onder de 23 en is verschillende keren Europees kampioen geweest. Van de 15 keer dat ze inmiddels deelnam aan een internationale wedstrijd, kwam ze maar één keer zonder medaille thuis. Wie de afgelopen weken op de markt bij Station Blaak is geweest, maakte waarschijnlijk al kennis met haar. Marieke staat daar afgebeeld met haar ploeggenoot Ilse Paulis bijna 20 meter hoog op het gebouw van sponsor Loyens & Loeff. Keijser roeit met Paulis in de lichte dames dubbeltwee en is daarmee automatisch kanshebber. Want Paulis is regerend Olympisch kampioen op dit nummer, dat ze met de semi-Rotterdamse roeister Maaike Head in Rio de Janeiro won.

Het tweetal is in volle voorbereiding voor de Olympische Spelen van 2020. Zoals altijd gaat dat met vallen en opstaan. Keijser raakte eerder dit jaar geblesseerd en kon pas bij de wereldbekerwedstrijd in Luzern weer echt meedoen. Ze roeide daar in een eenmansboot (een skiff) en pakte meteen de bronzen medaille. In Rotterdam vaart ze met Ilse Paulis in de tweemansboot. Volgens insiders is de combinatie Keijser/Paulis nog sneller dan de combinatie Head/Paulis was, dus dat belooft vuurwerk op de zondag van de World Cup (en volgend jaar in Tokio).

Willem-Alexanderbaan

De roeibaan zelf is een nadere kennismaking waard. Weet u wat de laatste officiële verrichting van prins Willem-Alexander was, voordat hij zijn moeder koningin Beatrix opvolgde als koning Willem-Alexander? Precies, op 29 april 2013 opende hij in de stromende regen de nieuwe roeibaan. Een dag later volgde zijn inhuldiging als koning van Nederland.

De waterbak van de roeibaan is 2200 meter lang. Voor de wedstrijden wordt 2000 meter gebruikt. Ervoor en erna liggen uitloopstukken, zodat niemand in de weg hoeft te liggen met zijn roeibootje. Bijzonder is dat de Eendragtspolder, waar de roeibaan een onderdeel van is, een zogenaamde calamiteitenpolder. Als in korte tijd zo veel regenwater valt dat de Rotte dit niet snel genoeg kan afvoeren, dan stroomt het water de Eendragtspolder in. Deze omstandigheid brengt met zich mee dat het waterniveau van de roeibaan op belangrijke momenten, zoals internationale roeiwedstrijden, verhoogd kan worden. Door de hoge waterstand voorkomt de organisatie dat er een stroom door de banen ontstaat. Het kan dus niet gebeuren dat iemand die in baan 1 roeit de stroom mee krijgt, terwijl een ander in baan 6 de stroom tegen heeft.

Rotterdam Regatta

De finales van de roeiwedstrijden worden op zaterdag 13 en zondag 14 juli verroeid. Op zaterdag komen de niet-Olympische klassen aan bod, terwijl zondag de roeiboten van de Olympische nummers op het water verschijnen. Het complete tijdschema, informatie over de bereikbaarheid en ticketprijzen zijn te vinden op rotterdamregatta.com