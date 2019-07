'Must See legt virtuele werkelijkheid over de echte'

De belofte van de Must See-app: mensen die lekker door Rotterdam struinen, verborgen schatten laten zien. Zo’n app lijkt nuttig, want niet alleen bezoekers, maar ook Rotterdammers kijken daar vaak overheen. Maak kennis met Maikel Coomans en Felicia Stal, die deze geraffineerde stadsgids groot gaan maken.

Maikel Coomans en Felicia Stal zijn bij De Hef, en met reden. De Hef kennen we allemaal. Maar met hun app Must See krijg je ook originele verhalen over dit stuk gelast staal te lezen. De app biedt beelden van vroeger en je hoort en ziet zelfs de allerlaatste trein over het spoor rijden. En met de zogeheten augmented reality wordt de spoortunnel zichtbaar.

Na het afnemen van dit interview heb ik de app gedownload en gekeken of deze de beloften inlost. Ergens in de Westzeedijk zit een atoombunker. Must See biedt van de bunker een video, korte informatieve teksten en aardig wat interieurbeelden. En voor wie de smaak van dit soort ondergrondse architectuur te pakken heeft, tipt de app ook de atoomkelders onder het Postkantoor aan de Coolsingel en in de Thurledestraat in de Spaanse Polder. Must See vertelt daarnaast dat de bunker van de Westzeedijk te bezoeken is tijdens de Open Monumentendag. Wie deze mogelijkheid miste, kan contact opnemen met de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog, zo weet de app. De knop voor het maken van een afspraak staat erbij. Kortom, over Must See is niet alleen zichtbaar goed nagedacht. De app maakt ook de belofte over verborgen schatten in ieder geval bij dit item waar. Geinig is de reactie van ene Henk. “Ik wist helemaal niet dat je de bunker kon bekijken met de app. Kijk wel uit dat als je daar loopt naast de Kunsthal (waar de bunker dus ligt), je niet in de hondenpoep gaat staan als je bezig bent met de augmented reality. Groet, Henk.’ Fijne tip, Henk, bedankt.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om die extra laag aan te brengen?

Maikel: „Op Rotterdam Centraal zag ik een paar jaar geleden het licht. Ik maak voor RTV Rijnmond reportages voor de radio en tv. Destijds klampten toeristen me regelmatig aan met vragen. Ik vroeg me af hoe mensen onze stad zien, aan welke informatie ze behoefte hebben. Rotterdam was toen minder hip & happening, dus bezoekers konden een levende gids goed gebruiken. Maar die heb je niet continu onder handbereik. Ik ben met mensen gaan praten die toerismetrends onderzoeken in opdracht van de Europese Commissie. Samen met Felicia bezocht ik ITB Berlin, de grootste travelbeurs ter wereld. We raakten ervan overtuigd dat je met gebruiksvriendelijke techniek bezoekers op een originele en aantrekkelijke manier de stad kunt laten zien. Uit de trends blijkt ook dat havensteden in opkomst zijn als toeristenbestemming, want daar is nog ruimte voor vernieuwing. We vonden mensen bereid om te investeren en gingen aan de slag.”

Op deze intensieve manier de stad ontsluiten, dat heeft jullie zeker ongelofelijk veel tijd gekost.

Maikel: „Een jaar. En met het ontwerp van de app erbij opgeteld zijn we nu twee jaar bezig. Vooral de augmented reality inbouwen vergde veel tijd. Met deze techniek zie je op je mobieltje via Must See meer dan wat het blote oog waarneemt. We leggen een virtuele werkelijkheid over de echte heen. Onze app kun je deels vergelijken met Pokémon Go. Het verschil is dat wat je ziet bij Must See ook echt kan bestaan, maar bijvoorbeeld door een dijk aan het oog is onttrokken. Zoals de atoombunker. Ik heb het geluk dat ik als journalist de stad goed ken, dat scheelt ook tijd. Met Must See kunnen we met al die kennis meer dan de gebaande paden bieden. Uiteraard navigeren we bezoekers naar iconen als de Markthal. Maar we presenteren ook bij de bekende attracties verrassende feitjes waar geen papieren of digitale gids je iets over vertelt.”

Felicia Stal: „We bedachten Mussie, een vogel die je door de stad navigeert. Deze augmented navigatie is echt een primeur. De app is zo ingericht dat toeristen en bezoekers veel verrassende verhalen krijgen in de vorm van filmpjes, teksten, foto’s en augmented reality. We halen letterlijk de verborgen schatten naar boven. Ook Rotterdammers leren met Must See hun stad beter kennen, zo is onze ervaring inmiddels met vrienden. Je kunt kiezen voor alleen tekst en foto’s. Maar wil je alles eruit halen, dan ga je op stap met Mussie en kom je op verrassende plekken. Je kunt een pushbericht ontvangen als je bijvoorbeeld op het Noordereiland loopt. Je weet dan dat je in de buurt bent van iets bijzonders, bijvoorbeeld De Hef. Eenmaal bij de brug aangekomen krijg je verrassende dingen te zien.”

Maikel: „Journalisten maken de items voor Must See. We voeren voortdurend redactie, Must See is dan ook superactueel. En we hebben een mening, vertellen bijvoorbeeld dat Katendrecht de moeite waard is maar dat we het jammer vinden dat de Fenix Food Factory moet verdwijnen. Wij zoeken ook de rauwe kantjes van de stad op. Kijk eens in die straat, naar die vreemde achtergevel. Of bezoek een bepaalde attractie niet op zaterdagochtend, want dan is het meestal te druk. Als toerist wil je dat weten, of de mensen van die attractie dat nu leuk vinden of niet.”

Wat zijn jullie verwachtingen?

Felicia: „We verwachten verder te groeien. Deze zomer lanceren we ‘Maastricht’, met informatie van Limburgse journalisten. En dit najaar presenteren we Den Haag & Delft. Onder meer de musea en de hotels in Rotterdam reageren heel positief. Zij begrijpen dat hun bezoekers en gasten met Must See meer meemaken in de stad. Naast wat we al vertelden over de verborgen schatten, worden ook buurtbewoners gequoot en krijgen de bezoekers lokale adressen als slagerij Schell te zien.”

Maikel: „We coveren voorlopig niet de grote toeristensteden als Amsterdam, Venetië en Barcelona. Het is daar al megadruk. Met die drukte gaan we wel aan de slag. Wij kunnen met onze app zien waar zich veel toeristen bevinden. Die gegevens gaan we combineren met informatie van Google, want Google kan zien of het op een plein druk is. Zo kunnen wij Must See-gebruikers adviseren om een attractie voorlopig te mijden. Met deze drukte-indicator helpen we de populairste toeristensteden om toeristenstromen beter over de stad en attracties te verdelen. Dat is ook in het belang van de bezoekers.”

Nog wensen?

Maikel: „Er moet nog veel meer te doen zijn in Rotterdam! En laten we meer samenwerken, dat is goed voor Rotterdam en de bezoekers. We werken inmiddels ook samen met de RET. Dat bedrijf omarmt nieuwe techniek om het de reizigers naar de zin te maken. Ook toeristen, ze moeten zich hier welkom voelen en daar speelt het ov een rol in. Daarom mogen bezoekers vanaf deze zomer met de Must See-app inchecken in het ov. Vervolgens biedt Must See tijdens de reis onder meer een Iconenroute aan. De app presenteert ook de 50 jaar RET-route, dan krijg je bijvoorbeeld te zien en te horen hoe het Wilhelminaplein ontstond, hoe de stad er op die plek vroeger uitzag. Zo krijgen mensen een originele ervaring aangeboden. Je kunt zelf de routes aanpassen, dan stap je eerder of juist later uit. Met Must See word je niet alleen door de stad genavigeerd, je hebt ook invloed op je reis.”

Wie met de app Must See aan de slag gaat, zal ervaren dat dit een innovatief Rotterdams initiatief met veel potentie is. Je ervaart ook dat de makers oprecht en op originele wijze de gebruiker een verrassend Rotterdam willen laten ervaren.