'Livemuziek kan een stad letterlijk veranderen'

Aan de Erasmus Universiteit zijn honderden wetenschappers dagelijks bezig met nadenken. Ze onderzoeken de kleine en grote vraagstukken van het leven. Welke vragen zijn dat eigenlijk? En – wat hebben we daar als gewone mens aan? Ga er even rustig voor zitten en denk eens mee met de onderzoeker. Deze aflevering: mediawetenschapper Arno van der Hoeven, die de rol van media en cultuur onderzoekt.

TEKST: NATALIE HANSSEN

Waarom ben je wetenschapper geworden?

Ik denk graag na over maatschappelijke onderwerpen. Dat kan goed in onderzoek. Daarnaast breng je het als wetenschapper ook weer naar buiten door er les over te geven. En door met studenten erover te praten leer ik weer van hen over de maatschappij.

Wat wil je weten?

Wat de rol van cultuur is in de ontwikkeling van steden: hoe cultuur en media onze steden mooier en prettiger maken om te leven. Ik kijk vooral naar de impact van livemuziek: wat is de waarde voor steden en hoe draagt dat bij aan verandering van de steden?

Waarom vermoed je dat livemuziek steden verandert?

Ik doe al vrij lang onderzoek naar de impact van muziek op mensen. Daarbij weet ik uit eigen ervaring hoe groot de rol van muziek is in mijn leven. Hoe het onderdeel is van mijn herinneringen en van hoe ik steden ervaar.

Hoe ervaar je een stad door muziek?

Wat karakteristiek is aan een stad, is sterk verbonden met de muziek van die stad. Denk aan Liverpool en The Beatles, Rotterdam en gabber, Seattle en grunch, Volendam en palingpop. De muziekgeschiedenis is verbonden met die steden en dat dorp, dat trekt bijvoorbeeld toerisme en heeft dus een economische waarde. Muziek heeft ook een belangrijke sociale rol. Door het muzikale erfgoed voelen mensen zich verbonden met de stad en met elkaar – het is iets wat ze delen. Muziek is ook sterk gekoppeld aan herinneringen, ook op stadsniveau.

Hoe bedoel je?

Muziek is verbonden an specifieke plekken. Waar je een concert zag, waar je iemand ontmoette tijdens een optreden. Die herinneringen worden onderdeel van hoe je de stad ziet en beleeft. Concreet: neem Nighttown, een concertzaal die er niet meer is. Voor veel Rotterdammers is Nighttown nog steeds onderdeel van hun leven. Een plek waar ze uitgingen, vrienden maakten, waar hun muzieksmaak zich ontwikkelde. In Museum Rotterdam is nu zelfs een tentoonstelling waarin Nighttown een rol speelt.

De herinnering wordt deel van de stad.

Ja. Ondanks dat het podium is verdwenen, leeft de herinnering nog steeds voort in de ervaring van de stad die mensen hebben. Wie langs het gebouw loopt, werpt er een blik op en denkt aan wat daar gebeurd is, wie hij of zij ontmoette, welk optreden veel indruk maakte. Dat is ook interessant aan livemuziek: het is op een bepaalde plek en tijd. Het houdt dus op, maar de impact blijft doorgaan. Het is ook iets wat een generatie deelt en kan zo invloed hebben op de stedelijke omgeving.

Hoe heeft het invloed op de stedelijke ontwikkeling?

Livemuziek wordt vaak gebruikt om bepaalde plekken te activeren, te veranderen of levendiger te maken. Het festival Nacht van de Kaap is bijvoorbeeld onderdeel van de strategie om Katendrecht een beter imago te geven. Muziek kan worden ingezet om mensen de kwaliteiten van een bepaalde plek te laten zien. Of ze samen te brengen en iets te laten beleven.

Maar muziek is meer dan dat.

Muziek heeft een intrinsieke culturele waarde. Het is ook een communicatiemiddel, iets wat gevoel oproept en je kan raken. Livemuziek betekent zowel iets economisch, sociaals als cultureels. Die elementen samen maken de muziek waardevol voor de stad en haar inwoners.

Omgekeerd betekent de stad ook iets voor de muziek.

Livemuziek heeft een plek nodig in de stad. Muziek moet zich kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat je verschillende podia in een stad nodig hebt, van verschillende grootte. Nieuwe artiesten moeten kunnen experimenteren op een klein podium om vandaar uit te groeien naar grotere podia. Daarmee steunt de stad de muziek.

Terwijl de stad steeds minder plekken heeft voor livemuziek.

Het is voor veel steden een uitdaging om te zorgen voor voldoende podia. Er is een tekort aan woningen, de stad verdicht. Iedereen wil dicht bij al die mooie sociale en culturele voorzieningen wonen. Maar de ironie is dat dit juist de druk op die plekken opvoert. Voor veel podia vormen klachten van geluidsoverlast door nieuwe bewoners een probleem. Ook geld speelt een rol. In Londen zijn veel kleinere podia met soms een hele lange geschiedenis verdwenen door stijgende huurprijzen. Er is ook druk op parken, die niet beschikbaar zijn als er een concert is.

Hoe doen we het in Rotterdam?

Dat Nighttown/Watt wegviel, was een klap voor de stad. Daarmee verdween een aansprekend groot podium uit het stadsbeeld. Je ziet nu dat muziekorganisatoren steeds meer samenwerken en in de stad gaan programmeren: de stad als geheel wordt een podium. Maar ook in Rotterdam is het de uitdaging om voldoende aandacht voor de onderkant van de markt te hebben, met plekken voor talentontwikkeling. Door de wegvallende cultuursubsidies staat die rol van de podia onder druk. Je moet voor talentontwikkeling risicovol programmeren, want je weet niet of je genoeg publiek krijgt.

Hoeveel podia hebben we eigenlijk in Rotterdam?

Dat hangt er vanaf wat je meeneemt. Er zijn ook cafés met een podium waar geprogrammeerd wordt. Er is wel veel, van Podium Grounds tot Vessel 11, Roodkapje, Baroeg, Rotown en Annabel. Als je alles meeneemt, kom je wel op tientallen podia. Maar Rotterdam is ook sterk als festivalstad. We hebben nu een ander model, zonder één duidelijk podium, zoals Tivoli in Utrecht of Paradiso in Amsterdam. De stad als podium en de samenwerking tussen de verschillende muziekorganisatoren die op andere plekken programmeren, bijvoorbeeld in theaters of zelfs op oude haven- en industrieterreinen.

Maar is er genoeg?

Het is een kwetsbaar evenwicht. We zitten op een kantelpunt, denk ik. Ook in Rotterdam wordt steeds meer gebouwd. Poppodium Annabel staat bijvoorbeeld in een gebied dat weer verder ontwikkeld gaat worden. Veel is tijdelijk, maar je wilt het bestendigen. Muziek en cultuur komen namelijk niet vanzelf naar een stad toe. Je moet zorgen voor ruimte voor experimenten, zodat nieuwe genres zich kunnen ontwikkelen. De grote artiesten van de toekomst moeten ook hier kunnen beginnen.

En als het dan levendig is geworden, wordt er op die plek gebouwd.

Precies. De paradox is dat muziek helpt om een stad te ontwikkelen. Maar als een buurt dan ontwikkeld is, verdwijnt de muziek vaak weer. De muzikanten kunnen het zich niet meer permitteren om er een ruimte te huren. In de muziek zie je dan ook dezelfde ongelijkheid als in de samenleving: 1% van de artiesten zorgt voor 60% van de inkomsten van concertkaartjes.

Is muziek noodzakelijk voor een stad?

Die vraag is niet aan de orde. Er zijn geen steden zonder muziek. Mensen zullen zich altijd uitdrukken in muziek en willen ook in steden wonen waar voldoende aanbod is. Je ziet het in Rotterdam. Als er een podium wegvalt, zoeken we naar manieren om toch ruimte te bieden aan die muziek.

Wat was het bijzonderste wat je ontdekte tijdens je onderzoek?

Ik was in New Orleans voor een congres en die stad ademde letterlijk muziek. Op elke straathoek hoorde je muziek, zag je mensen dansen, zich ontspannen, elkaar ontmoeten. De muziek was helemaal verbonden met de identiteit van de bewoners, ze waren er trots op. Ze maakte mensen zichtbaar gelukkig. De waarde van muziek voor een stad werd me toen nog duidelijker.

Waar zouden we eens wat meer over na moeten denken?

Dat je als stad een goede afweging moet maken tussen verschillende functies zoals wonen, werken en cultuur. De leefbaarheid van de stad moet centraal staan. En om die te behouden moet niet het grote geld regeren, maar de belangen van de inwoners. Er moeten voldoende plekken zijn voor ontmoeting en ontwikkeling. Kleine plekken als buurthuizen en bibliotheken zijn essentieel voor de sociale en culturele infrastructuur van steden. De keuze van nu heeft ook invloed op hoe de stad er de komende 10 jaar uitziet.

Waar gaat het heen?

Je ziet dat het bewustzijn begint toe te nemen. Ook in Rotterdam zijn steeds meer protesten tegen het verdwijnen van podia en clubs en voor het belang van het nachtleven – overigens ook een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van een stad, met ook economische waarde. Je ziet echt wel dat er nu iets leeft en dat we ons ervan bewust zijn dat eraan gewerkt moet worden om te zorgen dat er een ‘humuslaag’ voor de culturele sector is. Ik denk dat we op een kantelpunt zitten. Ik ben uiteindelijk wel positief gestemd. Met de juiste visie en beslissingen kunnen we de leefbaarheid vasthouden. Maar daarvoor is het belangrijk de stad niet uit te leveren aan investeerders. We moeten vanuit de inwoners blijven denken, en niet vanuit de toeristen.

Wat kan ik zelf doen?

Bedenken dat cultuur en media-inhoud niet gratis zijn. We zijn gewend aan veel gratis dingen op internet, maar kunst, cultuur, media en journalistiek kosten geld. En ze zijn van essentieel belang voor de stad en samenleving. Dus koop dat concertkaartje, ga eens naar een beginnende band kijken. Kwalitatief goede kunst en cultuur zijn niet vanzelfsprekend, daar moeten we met z’n allen in investeren. Dat kun je zelf in het klein doen. Mijn stelling: ga niet alleen naar een jaren-60-coverband, maar ook naar nieuwe muziek en betaal daarvoor. Dat is hoe je de toekomst van de muziek veiligstelt.

Arno van der Hoeven is universitair docent bij de afdeling Media & Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij geeft onderwijs over de impact van de media-industrie en culturele globalisering. Hij doet onderzoek naar de rol van livemuziek in de stedelijke ontwikkeling als onderdeel van het Rotterdamse POPLIVE-project.