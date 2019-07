Hoek van Holland: uitzicht op een opknapbeurt

Hoek van Holland staat aan de vooravond van een serieuze opfrisser. Het duurde even. Zeg, pak ’m beet, 152 jaar na de stichting van het dorp in 1866. Destijds was het een werkkolonie voor mensen die de Nieuwe Waterweg naar zee groeven. Een volgend teken van leven: om wild kamperen tegen te gaan verrijst in 1923 in de Hoekse duinen de houten kampeerstad van Rotterdam. Deze ‘stad’ floreert nog steeds. 30 jaar later stoppen de Duitsers veel energie in de Hoek. Tijdens de oorlog slopen de oosterburen het dorp, de Oude Hoek, en bouwen bunkers. De betonresten van deze Atlantikwall kom je overal tegen. Na de oorlog lanceren ondernemers en bestuurders regelmatig plannen om van Hoek van Holland een volwassen badplaats te maken. Maar het komt niet echt van de grond. Al in 1998 bestaan er plannen om de metro door te trekken tot aan het strand, veel dure woningen te bouwen en het dorp van zijn frituurimago af te helpen. Eind 2018 kringelt er wederom witte rook uit de schoorsteen aan de Coolsingel omhoog. Zorgt Rotterdam nu echt dat Hoek van Holland een badplaats met allure wordt?

Een vierseizoenenbadplaats moet mogelijk zijn

Het idee: van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats maken dat meer kwaliteit gaat bieden en de natuurlijke uitstraling versterken. Zo’n badplaats trekt meer bezoekers die geld willen spenderen, zodat de Hoek beter profiteert van de vele mensen die het plaatsje bezoeken. Een wandeling maakt duidelijk dat de plannen behoorlijk ambitieus zijn. Een echte badplaats kent een langs het strand lopende boulevard met uitspanningen, hotels en casino’s. De Hoekse duinen laten zo’n promenade niet toe. Een pier, de Badweg en twee slagen leiden vanaf het dorp door de duinen naar het strand. Hoe maak je van een zwakte een sterkte?

Dit zeggen de plannenmakers:

Meer ruimte voor hoogwaardige hotels, pensions, campings en bungalows. Dit zorgt voor meer bezoekers die bijdragen aan een betere economie en draagvlak voor voorzieningen.

Koningin Emma Boulevard en het Noorderhoofd bieden de ruimte

Wat bij een bezoek opvalt: tussen het dorp, het strand en de duinen ligt langs de Nieuwe Waterweg een open stuk Hoek van Holland, de Koningin Emma Boulevard, die geen echte promenade is. Je kunt hier wél lekker uitwaaien en bij matig weer vanuit de auto bootjes kijken, al jaren een favoriete hobby van vele Rijnmonders. Ook mogelijk: vanaf de tribune met verrekijkers en fotocamera’s het ontzagwekkende, weidse uitzicht bekijken dan wel vastleggen (1). Op de strandjes breng je best een aangename dag door, het is er een stuk rustiger dan op het Noordzee-strand. Uitspanningen als het Vispaleis, Unicum en De Jutter zijn geïnspireerd op scheepsarchitectuur en bieden royale terrassen (2). De uitspanningen geven de boulevard wat karakter. Fort 1881, het best bewaarde en nooit gebruikte pantserfort van Nederland, is hier de toeristische trekker. Je kunt er actief het spel Fort Ministerie ondergaan en fijn bij het café relaxen. Dat is het wel zo’n beetje op deze boulevard. Het is te begrijpen dat genoeg partijen mogelijkheden zien om de vlakte een toeristische impuls te geven, denk aan pensions, hotels en bungalows.

Tijd om het Noorderhoofd op te lopen. Het majestueuze uitzicht op de Maasvlakte, de rivier, de zee en de duinen (het Voorduin) zijn altijd een tripje naar de Hoek waard. Je kunt hier ook een bezoek brengen aan het Atlantikwall-museum, dat verhaalt over de Duitse dwalingen. Daar waar de duinen overgaan in strand, staat een rij verticaal betimmerde houten optrekjes superstrak in het gelid te contrasteren met de horizontale omgeving. Vanaf een hoog duin valt op hoe dicht zeereuzen onder de oevers varen (3).

Dit zeggen de plannenmakers:

De overgangszone tussen het dorp en het duingebied leent zich goed voor hoogwaardige hotels, pensions, campings en bungalows.

De duinen tussen de Nieuwe Waterweg, zeekant, rivierkant en de Badweg (het Voorduin en het Groene Strand) krijgen een natuurbestemming.

In delen van het Voorduin worden bunkers toegankelijk gemaakt om de militaire geschiedenis van dit gebied beter zichtbaar te maken. Deze aanpak past in de plannen voor een Verdedigingspark.

Een nieuwe pier die bereikbaar is voor wandelaars.

Mogelijk kansen voor ecologische oevers en een getijdenpark.

De Badweg biedt kansen

De Badweg is de volgende route naar strand en zee en begint bij het Unicum, wat het qua lelijkheid zeker is. Denk aan een parkeerterrein, wat vervallen gebouwen en een restaurant dat bijna onder een appartementengebouw lijkt te zijn geschoven. Het enige hoogtepunt vormt Het Jagershuis, een soort Old Dutch in de duinen (zie kader). Vanaf deze plek loopt de standliefhebber in vijf minuten naar het Zeeplein, waar je onder meer kunt gamen, friet, ijs & kibbeling kunt eten en strandstuff kunt kopen. Hier rol je in 2021 vanuit de metro de lounge beach op. Het bieden van kwaliteit geldt inmiddels als uitgangspunt voor het verkrijgen van een vergunning van een strandpaviljoen. Deze aanpak werpt vruchten af. Zo pakte Beachclub Royal twee keer de prijs voor het meest sfeervolle strandpaviljoen van de Hollandse en Zeeuwse kusten (4).

Dit zeggen de plannenmakers:

Kleinschalig tot middelgroot hotel met vakantieappartementen (een aparthotel) bij Unicum realiseren. Ook: zwembad, wellness, sauna, fitness, landmark en cultuurhuis.

De openbare ruimte van Unicum op orde brengen.

Wandel- en fietsverbindingen verbeteren en uitbreiden.

Funshoppen op het Zeeplein, meer diversiteit en kwaliteit horeca en strandpaviljoens.

Strandslag Rechtestraat krijgt hipstertrekjes

Het strand van de Rechtestraat is ingericht voor sportief strandvermaak zoals suppen, surfen en body- & skimboarden. Deze keuze motiveerde mensen om hier de Pele Surf Shack te beginnen, de eerste 100% plant based strandclub van Nederland. In de Hoek blijft de strandliefhebber nu niet meer verstoken van quinoa, home made kimchi, açaibessen en vleesvrije Big Kahuna Burgers met onder meer guacamole, cheddar en jalepeños.

In de Zeetoren, die je vindt naast de parkeerplaats van de Rechtestraat, kun je abseilen, fast ropen en disc golfen. Aan de duinkant opende het PLSTK Café in de Zeetoren de deuren (5). De uitbaters vlogen de hele planeet over om als profsurfers over woelige baren te scheren. Blijkbaar kwamen ze in de oceanen zoveel zwerfplastic tegen, dat ze besloten een statement te maken: een plasticvrij eetcafé. Het uitzicht heeft in ieder geval dezelfde kwaliteit als die van restaurant Aan Zee in Oostvoorne. Goeie vondst: het ligdek, want dat betekent lekker zonnen in de duinen zonder zand in je slip.

Dit zeggen de plannenmakers:

Rechtestraat verder ontwikkelen als sportieve hotspot met oog voor de eigenheid van de locatie.

Strandslag Stuifkenszand blijft bij het oude

Elke liefhebber weet het al jaren: wie onbekommerd bloot over het strand en in de zee wil banjeren, rolt zijn badlaken uit op het Stuifkenszand. Dit is dé plek waar rustzoekers en natuurliefhebbers komen. En dat blijft zo.

Dit zeggen de plannenmakers:

Stuifkenszand niet verder ontwikkelen, enkel het terugbrengen tot één seizoensgebonden strandtent.

De duinen komen tot leven

De duinen van de Van Dixhoorndriehoek, die begint ten noorden van de Badweg, zijn aangepakt. Ze maken nu deel uit van Nationaal Park de Hollandse Duinen. Natuurliefhebbers kunnen wandelen door een gevarieerd duinlandschap met poelen, open vlaktes en stuivend duin. In de vochtige valleien groeien planten als parnassia en orchideeën (6). Het is een kleine sensatie om door het duin te wandelen en dan op zeker moment langs de witte zandheuvels de Noordzee te zien. De ANWB verhoogt het wandelgenot door de paddenstoelen te voorzien van scheepsverhalen.

Tegenover de driehoek ligt het bunkerrijke Vinetaduin. Hier brengt een populatie vleermuizen de winter door in de betonnen overblijfselen.

Dit zeggen de plannenmakers:

De voormalige Vafamil-camping krijgt een natuurbestemming.

Het dorp wacht af

Het dorp van Hoek van Holland heeft de bezoeker, om het aardig te zeggen, niet overdreven veel te bieden. Je kunt je hier niet arm shoppen in speciale winkels, maar dat heeft ook wel zijn charme. Onlangs opende het fraaie boetiekhotel Amerika de deuren aan het Brinkplein, in de volksmond de Brink genoemd (zie Hoekse eettips). Wie om architectuur geeft, zoekt de Scheepvaartstraat op, waar een van de fraaiste voorbeelden van het Nieuwe Bouwen staat (7). J.J.P. Oud, de toenmalige stadsarchitect van Rotterdam, mocht dit huizenblok in de jaren 20 realiseren. De ronde glaspuien van het woonhuis en de slagerij aan de andere kant van het blok zien er nog steeds fraai en opvallend modern uit.

Vanaf de Scheepvaartstraat is het een paar minuutjes lopen naar het Kustverlichtingsmuseum, dat zetelt in de vuurtoren (). Dit museum laat een origineel licht schijnen over hoge en lage lichten. Je kunt hier onder meer een verzameling lampen, branders, navigatie-instrumenten en optieken bekijken. De bonus als je eenmaal boven bent: het spectaculaire uitzicht over Rotterdam Beach.

Aan de rand van het dorp, aan de Langeweg, gaat met Rond in de hoek een van de grootste ontwikkelingen van de laatste decennia plaatsvinden. Hier zullen vijf woongebouwen verrijzen, die een natuurlijke uitstraling krijgen. Denk aan de toepassing van veel groen en de keuze voor natuurlijke bouwmaterialen. De gebouwen staan straks aan de rand van het Natura 2000 park Het Roomse Duin, dat ontstond door het ingraven van bunkers. Door de bebouwing aan te sluiten op dit park kan de gewenste natuuridentiteit van Hoek van Holland worden versterkt, zo is het idee. De bouwaanvang staat gepland voor 2020.

Wat zeggen de plannenmakers?

Het dorp biedt een beperkt en kwalitatief matig aanbod aan overnachtingsmogelijkheden.

Het is belangrijk dat het winkelaanbod gevarieerder en aantrekkelijker wordt. Het Brinkplein kan een kwalitatieve opwaardering gebruiken.

Hoekse eettips

De uitbater vouwt geroutineerd de servetten in de vorm van een mijter. Het is een voorbode van wat komen gaat: een met veel vakmanschap gekookt en opgediend diner. Het Jagershuis blijkt aangeschoten wild, want ontwikkelaars vermoeden dat ze met dit deel van de Badweg goudgeld kunnen verdienen. Dan moet het restaurant wel tegen de vlakte, en dat bevalt veel vaste gasten en Hoekenezen niet. Velen denken dat het pand een beschermd monument is. Dat is niet het geval.

Dikke Chesterfields

Naar een restaurant als Het Jagershuis moet je in Rotterdam lang zoeken, wellicht komt de herberg Old Dutch aan de Rochussenstraat nog het dichtst in de buurt. Het is voorstelbaar dat Het Jagershuis decennia geleden Boeuf Stroganoff op het menu stond. Dit gerecht verdween van de kaart, maar het rustieke interieur mocht blijven. Hoe duurzaam ben je dan niet als restaurant anno 2019?! Dit is andere koek dan om de vijf jaar het interieur in de vuilcontainer dumpen om maar bij de tijd te willen zijn. Wie ook dikke Chesterfields en vakmanschap op waarde weet te schatten, stapt hier een keer naar binnen. Wat je mag verwachten: uitgekiende wijnen en smaakrijke gerechten zoals koningskrab met grapefruit en perfect gebraden kabeljauw met een lichte beurre Blanc (8). De dopertwen en sugarsnaps proeven alsof een boer om de hoek ze net van de planten heeft getrokken. Het Jagershuis is best een verademing in een tijd waarin menig kok wil imponeren met 20 schuimpjes en frutsels op een bord.

Andere eettips: Beachclub Royal waar de kok onder meer kookt met spullen van Schmidt Zeevis en bavette op de kaart zet. Mijn Torpedoloods serveert eigentijds eten met een fijn uitzicht op de Berghaven. Ook aan het dorpsplein, lokaal betiteld als de Brink, is culinaire beweging zichtbaar op de bistrokaart van het dit voorjaar geopende boetiekhotel Amerika.

Hoekenezen en Hoekenaren

In Hoek van Holland wonen Hoekenaren en Hoekenezen. De laatsten noemen zichzelf ook Hoekers, ze zijn geboren en getogen in het dorp. De Hoekenaren komen van elders. De Hoekenaren en Hoekenezen zijn ook Rotterdammers. Zeg je dit in de Hoek hardop, dan kun je weerwoord verwachten. Te begrijpen, want het leven in een met het Westland vergroeid dorp voltrekt zich anders dan in het verre Rotterdam. De houding ten opzichte van de Maasstad verandert wel, want genoeg Hoekers vinden dat hun dorp toe is aan een opknapbeurt. En de centjes daarvoor komen van de grote broer.

André H6

Wie de auto richting Hoek van Holland pakt, staat regelmatig vast op de Maasdijk, de beruchte N220. Na het gereedkomen van de H6-weg, die loopt langs de Nieuwe Waterweg, is de Hoek straks beter bereikbaar. De weg schijnt vernoemd te zijn naar André Hazes, die ooit in zijn Hoekse strandhuisje regelmatig bijkwam van zijn intensieve bestaan.