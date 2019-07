23 tot en met 27 juli: Rotterdam Unlimited is groots

Het is Europa’s grootste, meest uitbundige, gratis toegankelijke en veelkleurige straatfestival. Met van 23 tot en met 27 juli muzikale battles, parades, livemuziek, spoken word, dans en nog veel meer. De eclectische muziekscene, de beroemde creatieve kunstgemeenschap en de ruim 174 verschillende culturen zijn de geheime ingrediënten van de ongelooflijk levendige en spannende atmosfeer van Rotterdam, die een divers publiek ondergaat tijdens Rotterdam Unlimited.

Tekst: Helmut de Hoogh

Beeld: Joni Israeli

Vijf dagen lang is Rotterdam gehuld in tropische sferen. De veelheid aan culturen creëert de spannende en verrassende sfeer in de stad waar tijdens Rotterdam Unlimited tot wel 750.000 bezoekers uit binnen- en buitenland op afkomen. De stad barst uit zijn voegen door vele gratis toegankelijke concerten, dansdemo’s, parades, feesten en nog veel meer. Culturele diversiteit is daarbij het feestelijk middelpunt. Behalve voor nationale en wereldsterren staan de podia open voor het lokale talent. Door al de culturele vibes ontstaan er in Rotterdam te gekke nieuwe stijlen op het gebied van muziek, dans, rap, spoken word en streetart. Rotterdam Unlimited viert de diversiteit van de stad en brengt midden in het centrum de grootstedelijke, Rotterdamse kunst en cultuur van nu in beeld. De nieuwe generatie muziekfans komt aan bod met uitbundige live-elektronica, soca, hiphop, soul, r&b, drum & bass en jungle.

Rotterdam Unlimited is een groots straatfestival. Foto: Joni Israeli

Topconcerten

Eén keer per jaar lijkt de Hofpleinfontein te verdwijnen. Tijdens Rotterdam Unlimited wordt hier bovenop een gigantisch podium gebouwd. De andere hotspot is op het Schouwburgplein en ook op het Weena is een podium. Met name zaterdag 27 juli, de dag van de Straatparade van het Zomercarnaval, treden er grote sterren op.

Uit eigen land komt zaterdagavond onder meer Josylvio naar het Schouwburgplein. Deze rapper van Egyptisch-Nederlandse afkomst brak door in 2015 met zijn debuutsingle en kreeg meteen een gouden plaat voor het nummer ‘Le7nesh’. Sindsdien bracht hij twee albums uit met veel nummers die goud en platina scoorden. Ook in het festivalcircuit is Josylvio inmiddels een veel geboekte act. Op het Hofplein is Frenna op zaterdag de grootste Nederlandse artiest. Als frontman van SFB had hij de Nederlandse urban scene al veroverd, maar ondertussen scoort de Haagse rapper ook solo de ene hit na de andere. Zijn tweede soloalbum ‘Francis’ is inmiddels uit en de eerste stappen zijn gezet om ook de rest van wereld te veroveren. Tijdens Rotterdam Unlimited zet deze muzikale hitmachine het Hofplein op z’n kop met zijn eigen 777 Band.

Een van de buitenlandse topacts zaterdag op het Hofplein is Femi Kuti. Als zoon van de grondlegger van de afrobeat, Fela Kuti, zet Femi Kuti zijn vaders traditie op eigenzinnige wijze voort met zijn band The Positive Force. De stijl die de afgelopen decennia de wereld veroverde, bestaat uit een mix van traditionele Nigeriaanse drumritmes, de soepele groove van highlife, een vleugje Amerikaanse soul, funk en r&b, aangevuld met invloeden uit de punk en hiphop.

De grote afsluiter op het Hofplein is zaterdag The New Power Generation. De bandleden die tussen 1990 en 2013 Prince begeleidden, besloten na het overlijden van de iconische zanger in 2016 de legendarische band weer samen te stellen en ze toeren nu met groot succes de wereld rond als eerbetoon aan hun vroegere leider. Ze brengen een flinke portie r&b, soul en funk naar Rotterdam, waarin vele hits langskomen. Verwacht een spetterende show die het meesterschap van His Royal Badness eert en zijn absolute originaliteit in een welverdiende spotlight zet.

Rotterdam Unlimited is een groots straatfestival. Foto: Joni Israeli

Zomercarnaval Straatparade

Maar liefst 25 carnavalsgroepen, bestaande uit circa 2.500 personen met meer dan 25 nationaliteiten, doen mee aan de kleurrijke parade. Aangevoerd door de Zomercarnaval Queen slingert de 2,5 kilometer lange stoet van het Zomercarnaval zich op zaterdag 27 juli door de binnenstad van Rotterdam. Evenals vorig jaar trekt de parade niet over de Coolsingel, vanwege werkzaamheden. Dit jaarstart de optocht vanaf Blaak. Vervolgens trekt de feestelijke parade door de Schiedamsedijk, Schilderstraat, Witte de Withstraat, langs het Museumpark naar de Nieuwe Binnenweg om daarna via de Mauritsweg, het Weena, de Kruiskade, de Karel Doormanstraat en Westblaak weer te eindigen op Blaak. Tijdens en na de Straatparade zijn er bovendien veel live optredens te beleven.

De traditionele en ultieme opwarmer voor de Zomercarnaval Straatparade is de Battle of Drums. Drie gerenommeerde brassbands zetten vrijdag 26 juli het Hofplein op stelten met een ritmisch, explosief en muzikaal optreden. Samen strijden zij om de titel ‘Beste Brassband Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2019’. De Battle of Drums wordt voorafgegaan door de zogenoemde ‘warming-ups’ die dit jaar vanuit de Oude Haven (Witte Huis), het Oude Westen (Tiendplein) en de Mathenesserlaan (Westerpaviljoen) richting het hoofdpodium op het Hofplein trekken.

Blockparty met nieuwe cultuurmakers

Talentontwikkeling is een van de belangrijkste speerpunten van Rotterdam Unlimited. Rotterdam barst van het excellerend, maar onontdekt talent uit allerlei culturen dat elk jaar gezien mag worden. Dit jaar bundelt het festival de krachten met onder andere OPEN Rotterdam, Productiehuis FLOW en House of Knowledge om de cultuurmakers van morgen te presenteren. Op vrijdag 26 juli organiseert OPEN Rotterdam een liveprogramma vanuit de Doelen Studio. Drie dagen lang wordt hier een festivalhub gecreëerd, met een café, studio, expositieruimte, bar, restaurant en podium ineen waar iedereen welkom is. Talenten treden op en presentatrice Samantha Uittenbogaart gaat in gesprek met artiesten van Rotterdam Unlimited. Hoogtepunt is de RU OPEN TALENT CONTEST battle op vrijdag 26 juli, geproduceerd in samenwerking met House of Knowledge.

Die vrijdagavond verandert het Schouwburgplein in een tropische Rotterdamse oase onder de naam RU N.E.W.S. BLOCKPARTY, geprogrammeerd door curator Mich Simon, beter bekend als de Rotterdamse artiest Y.M.P. en artistiek leider van Productiehuis FLOW. Hij vertelt: “Ik heb artiesten geprogrammeerd waarvan ik de verhalen prachtig vind. Een artiest kan nog zo goed zijn, maar als het niet authentiek is, dan heb ik er niks mee. Het wordt een brede programmering van spoken word acts als Brooklyn Mozes tot singer-songwriters als Tastic en van L CIANO tot AUX and the EQ’s. Het is ook een vrouwvriendelijke stage met de twee beste female dj’s van de stad, Aisek en Evelyn Rae. Het gaat een groot feest worden, maar dan wel met inhoud!”

House of Knowledge betreedt met Rotterdamse talent het grootste podium op het Hofplein. Het is een live (hiphop) showcase, ontwikkeld voor North Sea Round Town, waarbij acht getalenteerde rappers en vocalisten middels een ontwikkelingstraject van twee weken zijn klaargestoomd voor een performance. Zij worden begeleid door een live band bestaande uit (semi)professionals en getalenteerde instrumentalisten. Gewerkt wordt met onder anderen ‘award winning’ toetsenist Jamal Peoples en zijn even bekende broer en drummer Larry Peoples uit Amerika.

Rotterdam Unlimited is een groots straatfestival. Foto: Joni Israeli

Noches de las Chicas

Waarom zijn er anno 2019 nog steeds zo weinig vrouwen werkzaam in de muziekindustrie? Rotterdam Unlimited neemt haar verantwoordelijkheid voor wat betreft de genderongelijkheid in de muziekscene en organiseert in samenwerking met concertgebouw De Doelen Noches de las Chicas. Deze gratis toegankelijke avond op donderdag 25 juli is gevuld met beats van vrouwelijke rappers, mc’s en dj’s in het Doelen Studio Café. Rotterdam Unlimited brengt daarmee een ode aan de vrouwelijke artiest. Met powervrouwen in de hoofdrol, maar uiteraard een feestje voor íédereen.

Afsluiter van de avond is de rapster die zich met grote zekerheid richting de top beweegt: Latifah. Deze ondernemende artiest heeft hits, maar is vooral dé vrouw van dit moment en met haar talent dé vrouw die de potentie heeft om de komende jaren de leading diva te zijn van de Nederlandse urban- en popscene.

TIPS

De Niffo’s

Ze zijn nog piepjong maar scoren al de ene na de andere hit op YouTube. Vier neefjes van 11 en 12 jaar vormen de rapformatie Niffo’s. Broederliefde, ook uit Rotterdam, is het grote voorbeeld voor de superjonge rappers, maar ze willen meer. "Soms krijgen we reacties als ‘jullie zijn mini-broederliefde’”, zegt de 11-jarige Jahja. “We doen het niet alleen voor de shine, maar ook omdat we het leuk vinden, dat we gelukkig zijn en iets in ons leven kunnen bereiken.” Zaterdag 27 juli op het Schouwburgplein.

Belem & The MeKanics

Het duo Belem, bestaande uit Didier Laloy en Kathy Adams, kent elkaar al jaren en vormt een duo met accordeon en cello. Hun muziekstukken zijn korte verhalen waarin gekke elegante ritmes elkaar doorkruisen. Het optreden op woensdagavond 24 juli in De Doelen is een ontmoeting tussen Didier Laloy en componist Walter Hus, medeoprichter van de avant-gardegroep Maximalist en geestelijke vader van het Decap-orgel. Dat is een unieke hightech versie van het dansorgel uit de jaren 60. Het project resulteert in creatieve waanzin, waarbij Laloy zijn warme en poëtische geluid onderdompelt in de mechanische precisie van Walters orgel.