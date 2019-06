Feyenoorders nemen afscheid van Varkenoord

Georginio Wijnaldum, Giovanni van Bronckhorst en Tonny Vilhena, zomaar wat topvoetballers die groot groeiden op Varkenoord, onder de slagschaduw van De Kuip. Talkshow Gelül verlaat voor deze gelegenheid zijn stek op Katendrecht om op het Varkenoordse veld met Feyenoorders afscheid te nemen van dit roemruchte trainingscomplex. Emile Roemer en Sander de Kramer zetten de laatste punt achter Varkenoord, met gasten als Gerda Lems: „Bij Pauw zap je weleens weg bij een rotonderwerp. Dat is hier niet nodig, want alles gaat over ons favoriete onderwerp: Feyenoord.”

De trainingsvelden van sportcomplex Varkenoord deden 70 jaar dienst als kweekvijver voor de Feyenoordjeugd, trainingsveld voor Feyenoord 1, thuishaven voor de amateurs van Feyenoord en als favoriete plek voor supporters om op zondag voor de wedstrijd een drankje te drinken.

Na de zomer neemt Sportclub Feyenoord het nieuwe sportcomplex in gebruik, dat op dit moment verrijst naast het huidige complex. Voor het zo ver is, nemen de Sportclub, Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder, Theater Walhalla en het Rotterdams Wijktheater met Gelül XL afscheid van Varkenoord oude stijl. Deze talkshow werd gemaakt voor, door en over de Feyenoordsupporters. XL is de extra grote editie van de talkshow waarmee dit seizoen maandelijks de liefde voor Feyenoord werd gevierd in Theater Walhalla.

Extraatje

„We maken een talkshow met een extraatje”, legt Gerda Lems uit. Omroep Pow volgde haar al eens voor de documentaire Feyenoord op 1. Op RTV Rijnmond is regelmatig te zien hoe Lems hartstochtelijk de Feyenoordliefde belijdt. „Tijdens de talkshow laat ik mijn vrouwelijke blik op Feyenoord schijnen, want er zijn al veel te veel mannen aan het woord”, vat ze haar rol in de talkshow samen. Oud-SP-leider en Feyenoordsupporter Emile Roemer en Sander de Kramer presenteren drie avonden en één middag de live talkshow op het hoofdveld van Varkenoord. Gerda Lems: “Zoals je vroeger een bingo-dansant had – weet je wel, dat je kon bingoën én dansen – zo hebben we nu een talkshow met iets extra’s. Er wordt namelijk ook gedanst, er komen mensen zingen. Gewoon: extra dingen. Zoals Feyenoord ook een club is die iets extra’s heeft ten opzichte van andere clubs.”

Familiegevoel

De talkshow staat iedere avond stil bij de geschiedenis van Varkenoord, laat oud-spelers aan het woord die opgroeiden op Varkenoord en gaat vooral in op de liefde voor Feyenoord. „Varkenoord speelt een belangrijke rol in die liefde”, zegt Gerda. “Het hoort bij je Feyenoordopvoeding dat je weet dat dit de plek is waar spelers groot worden. Hier ging ik vroeger op maandagavond met mijn man naar Jong Feyenoord kijken. Hier drinken mijn man en zoon een drankje voor ze naar de wedstrijd gaan. Hier zie je echt nog dat familiegevoel waar Feyenoord bekend om staat.”

De reden dat voor een show in de vorm van een talkshow is gekozen, is logisch volgens Gerda. „Er zijn zoveel verschillende onderwerpen waarover je kunt praten als je het over Feyenoord hebt. Daarom is dit ook de talkshow der talkshows. Wanneer je Pauw of DWDD zit te kijken, heb je altijd wel van die rotonderwerpen. Weet je wel, dat je even koffie gaat zetten of naar de wc gaat of gaat zappen of zo. Dat heb je bij onze talkshow dus niet, want ieder item gaat over Feyenoord.”

Grondstewardess

De interviews worden afgewisseld met columns en verschillende optredens. Gerda Lems: „Dus eigenlijk is het een theatrale talkshow, maar dat klinkt zo dramatisch. Het is een talkshow met theater. Want voetbal en theater gaan heel goed samen. Kijk maar naar wat er op het veld gebeurt. Als je die trainers ziet zwaaien met die armen, denk ik: hallo, wat ben je aan het doen, je bent toch geen grondstewardess? Of die jongens dan, die zich zo theatraal kunnen laten vallen. Ze rollen zowat van vak V naar vak D. Dat is toch allemaal theater? Eigenlijk zijn wij als supporters het meest echt en daarom verdienen wij een talkshow. Wij zijn geen theater, wij zijn levende kunst. Want het is een kunst om Feyenoordsupporter te zijn.”