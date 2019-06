De onmetelijke wildernis van Tiengemeten

Wildernis, om de hoek van Rotterdam, zo kun je het eiland Tiengemeten omschrijven. Hier mag de natuur sinds 1997 haar eigen gang gaan. En die verovering op de mens is op de voormalige zandplaat in het Haringvliet goed zicht- en hoorbaar.

Eenmaal van boord gestapt valt alvast het vele vogelgekwetter op. Alsof je een volière binnenstapt. En dan te bedenken dat op deze bijzondere plek ooit een vliegveld was bedacht. Voorheen bedreven boeren hier akkerbouw, wat, al ver voordat de natuur de ruimte kreeg, een aflopende zaak was. De boeren werden uitgekocht, in 2007 werd een gat in de dijk gestoken en vervolgens mocht het 10 vierkante kilometer grote Tiengemeten verder uitgroeien tot de grootste natuurontwikkeling van Nederland. Maar niet alle menselijke sporen zijn uitgewist: een deel van het oude cultuurlandschap werd hersteld. En het buurtschap bij het haventje bestaat nog steeds. In de oude boerderijen en schuren vonden het bezoekerscentrum, het Rien Poortvliet Museum (veel kabouters!), het Landbouw Museum en Speelnatuur Tiengemeten een plek. Wie de dijk naast het buurtschap op loopt, krijgt direct een indruk van wat het eiland biedt: een onmetelijke vlakte met natte natuur waarin je ontmoetingen kunt verwachten met onder meer hooglanders, bevers (als het meezit), zeearenden, bijzondere eenden, kluten en lepelaars. Wil je dit allemaal meemaken, dan heb je een flinke struintocht voor de boeg. Voor wie dit net even iets te veel van het goede is, die huurt een fiets. Waar je ook voor kiest, je zult een overweldigende stilte ervaren. Op dit eiland kun je echt je hoofd leegmaken en helemaal uitgerust weer inschepen in het haventje.

Wat kun je van een dagje Tiengemeten met de Spido verwachten?

Je vaart eerst Rotterdam uit, het schip zet koers richting de Botlek. Daar neemt het schip de afslag Oude Maas en passeert plaatsen als Spijkenisse en Hoogvliet en het prachtige natuurgebied de Rhoonse Grienden. Via het Spui en een stukje Haringvliet bereikt het schip Tiengemeten. Het is dan rond het middaguur en tijd voor een warme en koude lunch aan boord. Na de lunch zullen natuurgidsen van Natuurmonumenten rondleidingen geven over het eiland. Voor de terugvaart kiest het Spido-schip een andere route en vaart het via het Hollands Diep de rivier de Dordtsche Kil op, die overgaat in eerst de Oude Maas en daarna de Noord. Het schip passeert Drechtsteden zoals Zwijndrecht, Dordrecht en Papendrecht. Als de Noord met de Lek overgaat in de Nieuwe Maas, wordt de skyline van Rotterdam zichtbaar, de thuishaven van het schip.

Afvaarten 2019: donderdag 11 juli, donderdag 1 augustus en woensdag 28 augustus

Het kasteel in Woud.

Woudrichem: de charme van Tinus-town

En dan, plotsklaps, wordt het sluimerende vestingstadje tot leven gekust. Door Dokter Tinus. Zes seizoenen lang scoort de televisieserie hoge kijkcijfers. Tinus-toeristen weten al snel de weg naar Woudrichem te vinden.

Het doktershuis aan de Rijkswal groeit uit tot het hoogtepunt van een dagje Woerkum, zoals de bewoners hun stadje noemen. De gemeente zet zelfs extra zitbanken neer die uitzicht bieden op de dokterswoning. En dan, plotsklaps, verdwijnt Dokter Tinus van de beeldbuis, verleden jaar, Woudrichem verweesd achterlatend. Het is maar goed dat het charmante plaatsje van zichzelf genoeg te bieden heeft. De idyllische sfeer, het trage levenstempo op straat, dit is een plek om weer tot jezelf te komen. Op een terras, aan de haven, in de verstilde straatjes. Of op het bootje waarmee de schipper en zijn hondje de Afgedamde Maas bevaart en passagiers in een minuutje tijd overzet naar het landgoed van Slot Loevestein, dat ook zichtbaar is vanaf de Rijkswal. Genoeg Woerkomse gebouwen en woningen die een rol speelden in de televisieserie zijn het bekijken waard, zoals het sfeervolle voormalige raadhuis, dat dienst deed als hotel-restaurant De Snoekbaars. Naast dokter Tinus telt Woudrichem nog een bekendheid, Jan Klaassen. Maar dan niet die van Katrijn, da’s regelrechte poppenkastfictie. Woudrichemmers eren met een standbeeld streekgenoot Jan Claesen, de trompetter die tettert in het leger van prins Frederik Hendrik in die hit van Rob de Nijs.

Wat kun je van een dagje Woudrichem met de Spido verwachten?

Na een vaartocht langs onder meer Kinderdijk, de Drechtsteden, de Biesbosch, Gorinchem en een lunch aan boord meert het Spido-schip af in de haven van Woudrichem. Ervaren gidsen verzorgen een stadswandeling en vertellen terloops over de geschiedenis van dit middeleeuwse vesting- en vissersstadje.

Afvaarten 2019: woensdag 17 juli, woensdag 7 augustus en donderdag 22 augustus

Willemstad.

Rondkuieren in de stad van Willem

De meeste vestingen werden in de middeleeuwen gebouwd. Zo niet die van Willemstad. Ooit lag op het aangeslibde land langs het Hollands Diep het dorp Ruigenhil. Willem van Oranje, de stamvader van het Koninklijk Huis, gaf opdracht om Ruigenhil om te bouwen tot de militaire vesting Willemstad.

De militairen die in de vesting werden gelegerd, moesten het Hollands Diep controleren. Dit brede water was destijds de enige open zeeverbinding van de havensteden Dordrecht en Rotterdam. Willemstad is een stervormige vesting. De reden waarom ooit voor deze vorm werd gekozen: de Spaanse overheerser gebruikte tijdens de Tachtigjarige Oorlog steeds vaker kanonnen. Met aarden wallen en brede grachten konden de vestingbewoners de vijand beter op afstand en in de gaten houden. Vanaf de in de brede gracht uitstekende bastions konden de belaagde Willemstadters de flanken goed afdekken, want ze hadden overal zicht. Het ontwerp van dit soort vestingen vroeg om kennis van onder meer wiskunde. Dankzij die kennis groeide de vesting uit tot een symbool van de toenemende macht en het culturele vernuft van de Nederlandse samenleving.

Met vallen en opstaan haalde Willemstad de 21e eeuw. De Fransen mogen zich eind 18e eeuw de laatste invasiemacht noemen die Willemstad belegerde. Zij bouwden het kruithuis in de vesting. Het stadje ligt er na al die eeuwen opvallend fris opgepoetst bij. Zonder water geen Willemstad, toen niet, en nog steeds niet, zoals de volle haven bewijst. Wie het stadje van boven wil zien, bezoekt de meer dan 400 jaar oude Koepelkerk, de eerste kerk die in de noordelijke Nederlanden speciaal voor protestantse diensten werd gebouwd.

De haven van Willemstad.

Wat kun je van een dagje Willemstad met de Spido verwachten?

Spido neemt de passagiers mee op een reis terug in de tijd, naar het tijdperk van Willem van Oranje. Na de lunch aan boord geven ervaren gidsen rondleidingen door Willemstad. Zij lichten de geschiedenis van het stadje toe en laten onder meer bijzondere monumenten zien, zoals het Mauritshuis, het Arsenaal en de Koepelkerk.

Tijdens de vaart van en naar Willemstad zien de passagiers onder meer een deel van de Rotterdamse haven en het natuurgebied de Rhoonse Grienden. Op de terugreis passeert het Spido-schip onder meer de Drechtsteden.

Afvaarten 2019: woensdag 3 juli, woensdag 24 juli en woensdag 14 augustus

Andere bijzondere dagtochten

Schapen in Willemstad.

De zeven rivieren en Deltawerken

Zin in een ontspannen, lange vaartocht? Stap dan aan boord en vaar mee over de zeven rivieren van de Hollandse Delta: de Nieuwe Maas, de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet, het Hollands Diep, de Dordtsche Kil en de Noord. Tijdens deze 135 km lange dagtocht vaart het Spido-schip langs natuurgebieden, Hollandse landschappen, havengebieden en grote industrieën, pittoreske havenstadjes, bruggen & sluizen, Deltawerken en historische vestingsteden.

Afvaarten 2019: donderdag 4 juli, donderdag 25 juli en donderdag 15 augustus

Rivier.

Het land van Heusden en Altena

De grote en kleine rivieren die aan de kusten van Zuid-Holland de Noordzee in stromen, doorsnijden ook landschappen in Gelderland en Brabant. Tijdens een dagtocht van zo’n 130 km vaart het Spido-schip over de Noord, Beneden en Boven Merwede, Andelse en Bergse Maas, Amer, Hollands Diep, Oude en Nieuwe Maas het Gelderse en Brabantse land in. Onderweg passeert het schip onder meer Dordrecht, Gorinchem, de vestingstadjes Heusden en Woudrichem en Slot Loevestein. Na het passeren van de Wilhelminasluis krijgen de passagiers een schitterend uitzicht op de Bommelerwaard en het Land van Altena.

Afvaarten 2019: woensdag 10 juli, woensdag 31 juli, donderdag 8 augustus en donderdag 29 augustus

“Mensen bellen nog steeds om objecten voor de tentoonstelling aan te bieden”

Tijdreis door de Rotterdamse haven

Bezoekers van de tentoonstelling Venster op de haven in het Maritiem Museum volgen met vier tijdvakken de ontwikkeling van Spido van een tramlijn op het water tot een bedrijf met luxeschepen voor events. Je kunt gerust stellen: Spido ís Rotterdam.

Het meest bizarre object uit de tentoonstelling is misschien wel de reeks ansichtkaarten van het in 1932 uitgebrande schip P.C. Hooft. Dit schip werd naar Rotterdam gesleept om afgebroken te worden. “Spido organiseerde tochten om het uitgebrande schip te bekijken. Dat klinkt misschien raar, maar het was crisis – zo’n tripje ramptoerisme hielp Spido overleven.” Dat vertelt conservator Annette de Wit, die bijna een jaar aan de tentoonstelling over Spido werkte. “Het is exemplarisch voor het bedrijf, dat steeds nieuwe manieren vond om zich aan te passen aan de economische situatie en de veranderende haven. Spido is daarmee al die jaren een venster op de haven en dat is het uitgangspunt van de tentoonstelling. Spido heeft in samenwerking met de historici van Stad en Bedrijf ook een boek uitgebracht ter ere van het 100-jarig bestaan – het boek en de tentoonstelling versterken elkaar.”

Verdwijnende mensen

In de tentoonstelling maakt de bezoeker een tijdreis. Die begint bij het ontstaan van de Spido in 1919. In vier tijdvakken zie je een selectie van bewegend beeld van de Rotterdamse haven: alsof je zelf aan boord van een Spido-schip zit en naar buiten kijkt. De veranderingen zijn prachtig om te zien. Annette de Wit: “Eerst die enorm bruisende havenkom met stoom en herrie, vol met mensen die sjouwen met goederen en waar op het water van alles door elkaar vaart. En dan in 2019 de grote vlaktes met enorme containerschepen en offshore-platforms, waar je bijna geen mens meer tegenkomt. Want heel veel gebeurt volautomatisch. We gingen zelf opnames maken op de Maasvlakte en de cameraman, die graag mensen in beeld wilde, moest daar heel erg naar zoeken. En natuurlijk komt de haven steeds verder van de stad te liggen – dat is een van de hoofdlijnen van de tentoonstelling. Je ziet ook heel goed hoe Spido zich steeds aanpast aan die veranderingen, dat is echt indrukwekkend.”

Spido-kopjes van opa

Hoe breng je 100 jaar geschiedenis aantrekkelijk in beeld? “Met objecten”, aldus De Wit. “We hebben nauw samengewerkt met Spido, dat een goed archief heeft en veel objecten. Daardoor konden we het verhaal mooi illustreren, met bijvoorbeeld toeristische folders, scheepsservies met veranderende vormgeving en scheepsmodellen. We combineren ze met objecten uit onze eigen collectie, zodat je een goed tijdsbeeld krijgt. De passagiers veranderen mee. Er is bijvoorbeeld ook kleding te zien waaraan je de sfeer van de tijd kunt aflezen.”

Dat het onderwerp leeft, blijkt wel uit het feit dat veel Rotterdammers spullen aanboden uit alle tijdvakken van Spido. “Heel leuk, al past lang niet alles in de tentoonstelling. We hebben onder meer een reddingsboei kunnen opnemen. Het gebeurt weleens dat mensen objecten graag aan ons geven omdat ze beter in een museum passen en zo ook goed bewaard blijven.”

20.000 dagjesmensen

Een van de uitdagingen van het maken van een tentoonstelling is wellicht dat niet alle voorwerpen die interessant zijn, ook getoond kunnen worden. Annette de Wit: “Vooral van de bruisende beginperiode had ik nog veel meer willen laten zien, vooral foto’s. Bijvoorbeeld van de enorme toestroom op Vliegveld Waalhaven toen daar in 1932 de Graf Zeppelin landde en Spido 20.000 dagjesmensen vervoerde. Ook een mooi verhaal is dat over de reus van Rotterdam, Richard Rijnhout, die 2,38 meter lang was en in de jaren 50 ansichtkaarten van zichzelf verkocht bij de aanmeerplaats van Spido. De reden dat dit soort dingen niet in de tentoonstelling terecht zijn gekomen, is dat er simpelweg geen ruimte meer was. De hoofdlijn is de zich ontwikkelende Rotterdamse haven en rederij Spido, die zich aanpast. En dan passen niet alle zijstapjes erin. Jammer, want er komen nog steeds mensen met leuke dingen. Maar er blijft gelukkig meer dan genoeg interessant materiaal over.”

Het sluitstuk van de tentoonstelling is al even spectaculair als het begin: beelden van het allernieuwste hypermodern vormgegeven Spido-schip dat binnenkort is te bewonderen. Niet alleen het verleden, maar ook de toekomst is te zien in Venster op de haven.

Tentoonstelling Venster op de haven, 18 juni 2019 t/m 30 september 2020, www.maritiemmuseum.nl

De Spido 100 jaar belevingstour

Spido organiseert samen met het Maritiem Museum de tentoonstelling Venster op de haven in combinatie met een vaartocht door de Rotterdamse havens.

Afvaarten: vrijdag 14 juni, vrijdag 12 juli en maandag 5 augustus

The Beach Boys.

Feesten in het Nieuwe Luxor Theater en op de Maasvlakte

In het kader van het 100-jarig bestaan van Spido worden onder meer een tweetal concerten georganiseerd van de legendarische band The Beach Boys. Op 3 juli 2019 treden The Beach Boys op in het Nieuwe Luxor Theater en op 5 juli geven The Beach Boys samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest een spectaculair concert op de Tweede Maasvlakte.

Wie alvast in de stemming wil komen, luistert naar het in 2018 uitgebrachte album The Beach Boys met het London Royal Philharmonic Orchestra. Dit album combineert de briljante vocale harmonieën van Beach Boys classics en biedt ook gloednieuwe symfonische composities.

