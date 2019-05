Wandelen langs mooiste plekken aan de Maas

Van de skyline van Kop van Zuid tot het eiland van Brienenoord. In de app Rotterdam Routes is nu het Nieuwe Maasparcours te vinden. Een route langs de mooiste plekken en uitzichten langs de rivier.

De route loopt dicht langs de waterkant en biedt verschillende uitzichten op de Nieuwe Maas. Het laat de skyline zien, maar ook de rauwe randjes van onze stad.

Stadshistoricus

Rotterdammer Jan Oudenaarden geeft via de app een toelichting op alle bijzonderheden langs deze mooie route aan de rivier. Oudenaarden is stadshistoricus en vertelt wat er allemaal te zien is bij de Nieuwe Maas. Hij is een van de initiatiefnemers van de route.

Nieuwe Maasparcours

Hardlopers en langeafstandswandelaars kunnen hun hart ophalen. De route is namelijk 28 kilometer lang én in kortere stukken van 3,5 tot 5 kilometer op te delen.

Rivieroevers

Het Nieuwe Maasparcours is onderdeel van het programma Rivieroevers. Hierbij maken gemeente en partners de rivieroevers van de Rotte en de Nieuwe Maas aantrekkelijker voor recreatie. Dit gebeurt onder meer met betere wandelroutes langs het water.

Rotterdam Routes

Met de Rotterdam Routes kun je inmiddels meer dan twintig routes volgen door de stad. Niet alleen langs de Maas, maar ook langs bijvoorbeeld streetart, of plekken waar grote Rotterdamse iconen werden geboren of woonden. Met stembegeleiding van Rotterdamse gidsen kan iedereen via de Rotterdam Routes app deze plekken zelf gratis ontdekken.