Subsidie voor ‘groenblauwe’ schoolpleinen

Het wordt voor basisscholen in Rotterdam een stuk aantrekkelijker om hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk te maken. Daarvoor is vanaf nu een nieuwe subsidie beschikbaar.

Minder plassen

Groenblauwe schoolpleinen dragen bij aan de doelstelling van de gemeente om de stad groener en klimaatbestendiger te maken. Bij hevige regen zakt het water beter weg of wordt het opgevangen.

Dat betekent minder waterplassen bij school en in de wijk. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw.

Meer bewegen

Daarnaast zorgen deze pleinen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en bewegen. Dit kan de concentratie bevorderen en rust geven.

Buurtspeelplekken

Om in aanmerking te komen voor de subsidie stelt de gemeente wel als voorwaarde dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor buurtkinderen. Hierdoor profiteren ook zij mee. Vaak zijn schoolpleinen immers de enige grotere speelplekken in een buurt.

Maximaal 80.000 euro per school

De subsidie bedraagt maximaal 80.000 euro per basisschool. Het totale beschikbare budget is 400.000 euro, goed voor vijf groenblauwe schoolpleinen in 2019.

Online aanvraag

De subsidie is onder meer bedoeld voor ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. Ook is er subsidie voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen. De online aanvraag kan nog tot en met 19 juli worden verstuurd.

Puntentelling

De aanvragen worden beoordeeld en van een puntentelling voorzien. De hoogst scorende scholen krijgen subsidie. Een school kan punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maken meer kans op subsidie.