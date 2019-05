Rotterdam sloot vorig jaar 108 drugspanden

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vorig jaar 108 keer een drugspand laten sluiten. Dat waren er 46 meer dan in 2017. Ook zijn in 2018 meer winkels en garages gesloten waar sprake was van heling en illegaal.

Sluiting voor leefbaarheid

Rotterdam wil met de sluiting van panden illegale praktijken aanpakken, de veiligheid vergroten en het woon-, leef- en uitgaansklimaat in de stad te verbeteren.

De burgemeester kan een pand sluiten als er bijvoorbeeld een handelshoeveelheid drugs aanwezig is of er illegaal wordt gegokt.

Waarschuwing

Daarnaast kan hij ook een waarschuwing geven (195 keer in 2018) of vergunningplicht voor de activiteiten in het pand opleggen.

Vuurwapens

,,Waar het nu mogelijk is woningen te sluiten bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs, is dit eveneens wenselijk bij het aantreffen van vuurwapen”, zegt Aboutaleb. ,,Ik zet mijn lobby voort voor een sluitingsbevoegdheid bij het aantreffen van vuurwapens in woningen.”

Horeca

In Rotterdam waren vorig jaar 2435 horecagelegenheden, 185 meer dan in 2017. Toch werd er minder vaak actie ondernomen tegen horecagelegenheden. Dat komt omdat de gemeente niet direct beboet bij het ongeoorloofd voorhanden hebben van alcoholische dranken, maar eerst waarschuwt.

In 2018 zijn zes horecagelegenheden met spoed gesloten. Dat kan bijvoorbeeld bij schiet- en steekincidenten. Ook trok Aboutaleb vijftien keer de vergunning van een horecaondernemer in.

Bezwaarschiftencommissie

Tegen de zogenoemde bestuurlijke maatregelen die de burgemeester treft, kan bezwaar worden gemaakt. De Algemene Bezwaarcommissie behandelde in totaal 122 zaken waarin Aboutaleb een besluit had genomen. Acht keer adviseerde de bezwaarcommissie de burgemeester het besluit te herroepen.