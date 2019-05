Rotterdam even spoken word hoofdstad van Nederland

Spoken word-, poëzie- en muziekliefhebbers kunnen dit jaar voor de derde keer op rij hun lol op bij festival 010 SAYS IT ALL. Van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni verandert Rotterdam even in dé spoken word hoofdstad van Nederland. Oftewel: drie dagen genieten van podiumkunsten, workshops en pop-ups op verschillende plekken in de stad.

Say it

Tijdens 010 SAYS IT ALL kan het publiek zowel kennismaken met gevestigde namen uit Nederland als met internationale jonge talenten in de spoken word scene. Zo zijn er optredens te zien van onder andere Akwasi, Black Ice, M. en Sukina Pilgrim.

Open mic

Ook is er de mogelijkheid voor het publiek om zelf mee te doen tijdens de open mic. Jonge amateurkunstenaars kunnen tijdens het festival hun passie voor spoken word verder ontwikkelen in workshops gegeven door (internationale) spoken word artiesten Sukina en Black Ice.

Kijk voor kaarten en het programma op www.010saysitall.com