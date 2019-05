Onbeperkt vega en vegan eten bij Rozey

Een hele avond onbeperkt vega of vegan tafelen voor een vaste prijs. Het kan bij Rozey aan de Rotterdamse Wijnhaven dat een all inclusive-concept lanceert om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de vleesloze keuken.

All inclusive veggie en vegan

Samen met foodstylist Roos Rutjes, die jarenlange ervaring heeft met veggie en vegan producten en recepten, slaat horecareus Roland Hogenelst, medeoprichter van de La Cubanita-franchiseformule en van Proeflokaal Bregje, met restaurant Rozey een nieuwe weg in. Met hun bijzondere all inclusive-concept spelen Roos en Roland in op de toenemende vraag naar eerlijke en mooie gerechten zonder vlees of dierlijke producten.

Serieuze kaart

De samenstelling van het menu is daarom serieus aangepakt: aan het perfectioneren van de kaart is ruim een halfjaar gewerkt. Samen met de keukenstaf, voornamelijk vleeseters, proefden zij honderden producten om de smaak te perfectioneren. Pas als het gerecht authentiek en lekker genoeg werd bevonden kwam het op de kaart.

Uitgebreid en veelzijdig menu

Hoewel de trend toeneemt, zijn in de meeste restaurants vegetarische en veganistische gerechten nog altijd een ondergeschoven kindje. Rozey kiest daarom voor een veelzijdig en uitgebreid menu zonder vlees of dierlijke producten. Hiermee leggen zij de nadruk op alternatieven voor traditionele (vlees)gerechten zoals wij die kennen.

Pulled jackfruit

De verhouding tussen vegan en veggie is bij Rozey fifty-fifty. Zo staan er de bekende vegetarische burgers en frietjes op het menu, maar ook minder bekende gerechten als carpaccio van biet, steak van watermeloen, zeewierbitterballen, pulled jackfruit en Kentucky fried bloemkool.

Eerlijke producten

Alle 55 gerechten zijn zelf ontworpen met eerlijke producten, waarbij vleesvervangers, sauzen en verse groenten de boventoon voeren. Daarbij spelen horecaleveranciers een belangrijke rol. Roos en Roland vroegen hen naar de beste verantwoorde producten uit hun assortiment die niet bijdragen aan de schade aan milieu en dierenwelzijn.

Vegan wijnen

Zo kun je bij Rozey kennis maken met de biologische koffiebonen van Smit & Dorlas, groente en fruit van het oer-Hollandse bedrijf Van Gelder, thee van Pukka, Honest Iced Tea, biologisch bier van Brouwerij De Leckere en de biologische kazen van Bastiaansen. Alle wijnen zijn vegan en ook de natuurwijnen van Terra Vites staan op het menu. Een wolkje melk in je koffie? Daarvoor kun je kiezen tussen biologische koemelk of de havermelk van Oatly.

Duurzaam interieur

Ook aan een verantwoord interieur is bij Rozey gedacht. Zo zijn de tafels gemaakt van duurzaam marmoleum. Ook het servies is vrij van dierlijke producten, zoals beendermeel. Het interieur is uitnodigend en fris en gedecoreerd met prachtige en luchtzuiverende planten van Ogreen. Ook is er een terras waar je doordeweeks voor 32,50 euro (in het weekend komt daar 5 euro bovenop) onbeperkt kunt eten en drinken. zonnige en ruime terras.