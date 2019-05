Haute Cuisine voor max 10 Satebar, Campus EUR

In de zon op de campus van de EUR geniet Marko de Haan van gado gado met saté én alle knappe jonge mensen.

Master Criminologie

Eigenlijk zou Marko de Haan (24) al klaar moeten zijn met de master Criminologie. ,,Ik ben nu al een jaar bezig met mijn scriptie. Het helpt niet dat ik tussendoor ook freelance journalist ben geworden.”

Hij schrijft onder meer voor Erasmus Magazine en De Telegraaf. Op de campus van de Erasmus Universiteit is hij nog maar af en toe. ,,Juist nu ik hier minder kom, merk ik pas hoe leuk het is, met al die jonge, knappe mensen.”

Foodplaza

Hij zit buiten aan een van de picknicktafels tegenover de foodplaza, waar verschillende kleine eettentjes verzameld zijn. ,,Als je hier om zes uur uit de bibliotheek gerold komt, kun je hier prima aan je trekken komen.”

Knapperige groente

Zijn favoriet is de gado gado van Satebar, waar hij afhankelijk van de trek (in vlees) nog twee stokjes kipsaté bij bestelt. ,,Lekker veel knapperige groente. En je kunt hier heerlijk in de zon zitten. Wel jammer dat deze prullenbakken veel ratten aantrekken. Als het begint te schemeren zie je ze soms van de ene naar de andere bak rennen. Kijk, daar staat ook een rattenval.”

Melkveehouderij

Marko groeide op in Balkbrug in Overijssel, als oudste van zes kinderen. ,,Mijn vader heeft een melkveehouderij dus mijn moeder zorgde altijd voor het eten. Als ze een van mijn zusjes naar zwemles bracht, moest ik weleens voor de macaroni zorgen.”

No-nonsense culinair

Hij kreeg naar eigen zeggen een ‘no-nonsens Nederlandse culinaire opvoeding’. ,,Meestal aardappelen, vlees en groente. Soms bami, lasagne of nasi. Ik heb nog steeds een voorliefde voor witte bonen in tomatensaus. Dat maak ik dan met gebakken aardappelen en een vleesje. Maar dat eet ik alleen als mijn vriend er niet is, die is er niet zo wild van.”

Chef in huis

Vriend Luc is dan ook meer de chef in huis. ,,Hij kookt heel lekker en vindt het leuk om nieuwe dingen te proberen. Soms vraagt mijn moeder wat wij zo al koken, op die manier inspireert hij ook wat er in Balkbrug op tafel komt te staan.”

Satebar, Erasmus Universiteit Foodplaza. Gado Gado en kipsaté: 8,20 euro.

Oordeel: Sinds Satebar is overgenomen, zijn de smaken iets vlakker geworden. Toch is dit een relatief gezonde en smakelijke maaltijd, zeker op een universiteit.