Vijf AED’s op laadpalen in Rotterdam

Verspreid over Rotterdam komen op vijf plekken AED’s op laadpalen voor elektrisch rijden te hangen. Op de Westerkade is eergisteren de eerste ‘redder in nood’ op een laadpaal bevestigd.

Hartritme herstellen

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Later deze week worden ook AED’s bevestigd op laadpalen op de Molenlaan, Clazina Kouwenbergzoom, de Jaap van de Scheurhof en de Strandweg.

Ingebouwde accu

AED’s op laadpalen is een uitvinding van het Delftse bedrijf CityAED. De AED functioneert zelfstandig, zelfs als de stroom uitvalt. Dit komt door een ingebouwde accu.

Kees van Veldhuizen van de gemeente Rotterdam: ,,Het voordeel van deze AED’s is dat zij 24/7 bereikbaar zijn en op een openbare locatie hangen. Hierdoor zijn ze makkelijk bereikbaar bij een hartstilstand.”

Rotterdam ‘hartveiliger’

Rotterdam is de afgelopen jaren een stuk ‘hartveiliger’ geworden. Van Veldhuizen: ,,Samen met de Hartstichting, Stichting Theia en andere partijen hebben we de afgelopen jaren flink ingezet op meer AED’s en burgerhulpverleners. Het aantal burgerhulpverleners is gegroeid van zo’n 200 naar 4400 en het aantal 24-uur per dag beschikbare AED’s is gegroeid naar 225.”