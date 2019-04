Urban trail langs en door Rotterdamse iconen

KLM Urban Trail Series keert zondag 12 mei terug naar Rotterdam met een vernieuwd parcours. Nog minder dan een maand en dan zijn het ss Rotterdam, de Maassilo, Nieuwe Luxor Theater én Maastunnel mede het toneel van de vierde editie van dit populaire hardloopevent.

Bijzondere loopervaring

Hou je van een zes of elf kilometer lange, sportieve uitdaging en ben je op zoek naar een bijzondere loopervaring die je langs de mooiste plekjes van Rotterdam voert, dan is de KLM Urban Trail Rotterdam een absolute must.

Rotterdamse iconen

Eerder was al bekend gemaakt dat de iconische Erasmusbrug onderdeel is van het vernieuwde parcours. Maar nu is ook duidelijk dat de run dwars door de Maastunnel gaat, de oudste afgezonken tunnel van Nederland en eveneens één van dé blikvangers van de stad.

20 meter onder NAP

Het parcours van de KLM Urban Trail Rotterdam loopt door de aparte tunnelbuis, bedoeld voor fietsers. Deze route onder de Maas, op meer dan 20 meter onder NAP, is een unieke ervaring. Vanaf september dit jaar gaat de fietstunnel ruim zeven maanden dicht voor renovatie, waardoor de urban trail een unieke kans biedt om de Maastunnel nog in de oude staat te beleven.