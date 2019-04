Ter Marsch & Co bezorgt burger met drone

Burgerbar Ter Marsch & Co viert haar 5-jarig bestaan met een bijzondere bezorgactie in Rotterdam en Amsterdam. Bewoners die zelf ook iets bijzonders te vieren hebben, kunnen hun bestelling laten bezorger per drone.

Vliegensvlugge bezorgservice

Om daarop kans te maken, kunnen zij hun celebration moment de hele maand april via Facebook onder de aandacht brengen van de burgerbakkers. De meest originele feestmomenten worden beloond met een vliegensvlugge bezorgservice via de lucht.

,,Wij vinden dat elk moment gevierd moet worden. Dat doen we inmiddels al vijf jaar lang met onze burgers en daarvan laten we onze ambassadeurs graag meegenieten”, aldus oprichter Pim de Lange.

Mooie feestmomenten

,,Ter Marsch & Co draait in Rotterdam sinds 2014 op volle kracht. De vestiging in Amsterdam is tot juni 2019 even uit de lucht in verband met een rigoureuze verbouwing. Om toch top of mind te blijven, hebben we deze actie in het leven geroepen. We dragen graag bij aan mooie feestmomenten.”