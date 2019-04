Slimme watertaxi vaart straks uit zonder kapitein

Sinds deze week vaart er een KPN-watertaxi over de Rotterdamse Maas. Nu nog mét kapitein, maar met de ambitie om de boot op termijn volledig zelfstandig te laten varen, op het netwerk van KPN.

Innovatieproject

Het gaat dan ook niet om zomaar een boot, maar om een innovatieproject waarbij de watertaxi op termijn door middel van Artificial Intelligence en Internet of Things uiteindelijk volledig ‘kapiteinloos’ moet gaan varen.

Captain AI

Hierbij werkt KPN samen met verschillende partners waaronder Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Spring Holding - eigenaar van de Watertaxi Rotterdam - en Captain AI, een startup die software ontwikkelt om veilig en autonoom varen mogelijk te maken.

Hoogwaardige technologie

De watertaxi, te herkennen aan het KPN-logo op de boot, is uitgerust met hoogwaardige technologie die alle manoeuvres van de watertaxi en ander scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas over een langere periode registreert en analyseert. Het doel is om binnen een aantal jaren op bepaalde trajecten zelf veilig de weg over de rivier te vinden.

Meevaren

In het traject daarnaartoe gaan de verzamelde data al een belangrijke bijdrage leveren aan het veiliger maken van het vervoer over water in Rotterdam. Passagiers kunnen gewoon gebruik maken van deze watertaxi, die – nu nog mét schipper – meevaart op de bestaande routes en die daardoor steeds ‘slimmer’ wordt.