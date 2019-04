Rotterdammer schrijft boek over stunteltocht door VS

Het wonder van Iowa is het boek dat Bas van Oort schreef naar aanleiding van zijn 5000 kilometer lange fietstocht van Washington DC naar Seattle. Maar wees gerust: dit verhaal leest nu eens niet als de sportieve prestaties van een fitboy die ons normale stervelingen direct naar adem doet happen.

Lekke banden en gebroken spaken

In plaats daarvan is Rotterdamse freelance journalist en fotograaf verrassend eerlijk over de vele tegenslagen die hij en zijn fietsmaatje Lowie tijdens hun reis ervaren, van de obligate lekke banden en gebroken spaken tot hongerklopaanvallen en een zonnesteek.

Verfrissend eerlijk

Verfrissend ook is de biecht dat hij al na dag 1 dacht: waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen. En dat hij zijn vriend, na krap 10 dagen onderweg, overhaalt een auto te huren om vast een stukje af te steken. Had hij een sportboek willen schrijven, dan had Bas de spanning er met die voortijdige bekentenis al snel uitgenomen. Dan had je na slechts een paar bladzijden al geweten dat de fietstocht van kust tot kust jammerlijk mislukt was.

Ontmoetingen onderweg

Maar Bas schreef zijn debuut met een heel ander doel voor ogen. In Het wonder van Iowa staat niet het fietsen zelf centraal, maar juist de vele spontane ontmoetingen onderweg. Want als de reis hem iets heeft geleerd is het a) dat hij zijn natuurlijke conditie schromelijk heeft overschat en b) dat Amerikanen, ondanks de vaak negatieve berichtgeving over het land, verrassend gastvrij en optimistisch zijn.

Hulp uit onverwachte hoek

Bas en Lowie leerden die les, zoals ze in de VS zeggen, the hard way. Vaak op momenten waarop de tegenslagen het groots waren en ze even moederziel alleen gestrand leken. ,,Maar juist dan kwam er geregeld hulp uit onverwachte hoek”, jubelt Bas. ,,Een spontane lift of uitnodiging om bij een wildvreemde thuis te overnachten bijvoorbeeld.

Flevoland van Amerika

Aan één van die rendez-vous dankt het boek ook zijn naam. In Iowa, volgens Bas toch een beetje het Flevoland van Amerika, de staat waarvan zelfs Amerikanen zeggen dat er niets te beleven valt, werden ze eens afgezet bij een tankstation waar ze volgens hun eerdere lift zo weer een nieuwe zouden krijgen. Maar na uren wachten en bedelen, waren ze nog geen meter opgeschoten.

Een wonder

Juist op het moment dat we ons opmaakten om dan maar voor een duur motel te gaan, stopt er een auto waarbij we het nog één keer proberen. Of deze mensen, Joy en Larry, hen niet in de richting van hun volgende bestemming kunnen brengen. Okoboji, een nietszeggend plaatsje in de middle of nowhere. En dan is het raak. Sterker, ze wonen er zelfs. Een wonder, aldus ook Joy die, ware het niet voor haar frisdrankverslaving, anders nooit bij dat tankstation gestopt was. Het wonder van Iowa dus.

‘Kom maar langs’

Hoewel het stel aanvankelijk weinig raakvlakken met de jongens lijkt te hebben – zij streng gelovig, de jongens helemaal niet – nodigen ze hen alsnog uit voor het diner. Bijzonder vindt Bas, die zich sinds de reis zelf nu ook meer openstelt voor vreemden. Zo kreeg hij onlangs een Facebook-bericht van een jongen met wie hij jaren geleden in New York eens een avondje had doorgezakt. Of Bas geen slaapplek voor hem wist wanneer hij naar Nederland zou komen. ,,Voorheen was ik daar niet zo happig op. Nu zeg ik sneller: kom maar langs.”

Sleutel onder de mat

Dat heeft alles te maken met de gastvrijheid die hij in Amerika heeft ervaren. Onder andere via Warmshowers, een soort couchsurfing-platform voor fietstoeristen. ,,Een vrouw was zelfs zo goed van vertrouwen dat ze, zonder ons ooit te hebben ontmoet, zei: de sleutel ligt onder de mat. Ongekend. Dat is van een ‘touwtje uit de brievenbusniveau’ dat we in Nederland amper nog kennen.”

Open vizier

Bas: ,,Belangrijke les van zijn boek is dan ook dat die Amerikanen lang zo erg niet zijn als ze soms in de media worden afgeschilderd. Maar de grootste boodschap is dat er al gauw mooie dingen gebeuren zodra je je openstelt voor anderen.”

En wat dat fietsen betreft: daarvan heeft Bas vooralsnog zijn buik meer dan vol. Niet voor niets gaf hij zijn boek de ondertitel mee Mijn eerste (en waarschijnlijk laatste) fietstocht door Amerika.