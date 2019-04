Rotterdam krijgt overdekte jeu de boules-foodhal

In juni opent in Rotterdam-Noord de allereerste Rotterdamse overdekte jeu de boules bar haar deuren: Mooie Boules. De oude, karakteristieke metaalfabriek in het opkomende ZOHO-kwartier wordt omgetoverd tot Frans dorpsplein.

Signature dishes

Lokale restaurants, waarvan de namen nog niet worden prijsgegeven, gaan er signature dishes serveren en de bar schenkt een breed assortiment aan wijn, speciaal - en lokaal bier. Dit alles in combinatie met een potje jeu de boules.

Mooie Boules

De Rotterdamse ondernemer Daan van Hal was op slag verliefd op het pand waar Mooie Boules binnenkort haar deuren opent. De ruimte biedt veel mogelijkheden en deed hem denken aan de oude loodsen in New York waar locals aan het kegelen zijn geslagen. Toen hij in contact kwam met Rogier van Genugten was het hem duidelijk dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Doorslaand succes

De overdekte jeu de boules-foodhal die Rogier vorig jaar in Amsterdam opende, is een doorslaand succes. Eén ding was zeker: deze formule moest ook naar Rotterdam komen. Daan trommelt samen met Rogier zijn Rotterdamse horeca vrienden op en blaast het nostalgische spel nieuw leven in.

Grote mensen speeltuin

Mooie Boules Rotterdam wordt dé plek waar eten/drinken, vertier en lol samenkomen. Een ‘grote-mensen-speeltuin’ voor vrienden, collega’s of familie. In juni opent de locatie in Rotterdam aan de Vijverhofstraat 45 in Rotterdam-Noord.