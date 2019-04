McDonald’s Stadionweg start met bediening aan tafel

Eelko Ferwerda praat graag over eten terwijl hij zich laaft aan de subtiele smaken van de Vietnamese keuken bij Deli Tasty.

Filmmaker Eelko Ferwerda ontdekte Deli Tasty na een bezoek aan de markt op de Binnenrotte op zaterdag. ,,Dat was in een tijd waarin we elke zaterdag naar de markt gingen om inkopen te doen voor de komende week. Er staat daar een legendarische kraam waar ze loempia’s en kroepia’s verkopen. Maar als je te laat bent, zijn ze op. Zo kwamen we hier terecht.”

Subtiele smaken