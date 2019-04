Maassilo even hotspot voor wetenschap

Onderzoekers van hogescholen, wetenschapsmusea en alle Nederlandse universiteiten komen donderdag 2 mei bij elkaar om hun onderzoek te delen met de rest van Nederland. Tijdens het tien uur durende festival Expeditie NEXT laten zij zien dat wetenschap een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven en onze toekomst vormgeeft.

MDMA als medicijn

Zo gaat wetenschapsjournalist Eveline van Rijswijk in gesprek met jonge wetenschappers met grote ambities. Zij onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid van een plastic kloppend hart, de radicale duurzaamheidsaanpak met kobalt of de inzet van MDMA als medicijn.

Meerjarige campagne

Expeditie NEXT is de start van een meerjarige campagne van de Nationale Wetenschapsagenda, die bij het algemene publiek meer betrokkenheid, bewustzijn en enthousiasme voor wetenschap en onderzoek wil genereren.

Science Fair

Expeditie NEXT begint met een boordevol dagprogramma tussen 11.00 en 18.00 uur voor jonge bezoekers. Op de Science Fair kunnen de bezoekers kiezen uit meer dan honderd opstellingen, experimenten, colleges, mini-documentaires en al hun vragen stellen aan de wetenschappers die hun onderzoeken laten zien in een van de tijdelijke labs. Zo kun je kennismaken met het voedsel van de toekomst of in een mobiel planetarium leren wat nu eigenlijk zwarte gaten zijn.

Onderzoek je eigen brein

De kinderen kunnen bij experimenten leren over het nut en gevaar van bacteriën, hun eigen brein onderzoeken, robots bouwen of hun talenknobbels testen. Ook voor (groot)ouders wordt het een leerzame dag met oudergesprekken over onderwerpen als het beschermen van kinderen tegen cybercriminaliteit, de risico’s die pubers nemen en de schadelijkheid van slapen met je smartphone.

Robots en liefde

Tijdens het avondprogramma kunnen bezoekers zelf wetenschappelijk onderzoek doen, zien en voelen. Met live onderzoeken naar Braingasms door ASMR-video’s, dating experimenten en meettechnieken voor Viagra en nep-implantaten komen spannende wetenschappelijke inzichten aan het licht. Ook zijn er discussies over de invloed van innovatie en technologie op ons (liefdes)leven. Want duiken we later met robots in bed, of vinden we de perfecte match op basis van DNA?

Muziek en astrologie

Met oceanografische data verwerkt in het optreden van Music by Oceans vind je de wetenschap ook terug in muziek. De avond wordt groots afgesloten met het optreden van Jacco Gardner, die muziek en astrologie combineert.

Kijk voor meer informatie en tickets op www.expeditienext.nl.