Gigantische trappen voor Depot Boijmans

Afgelopen week is de eerste ongeveer 18 meter lange bezoekerstrap van Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam naar binnen gehesen. Ruim 18500 kilo staal werd via de torenkraan omhoog getakeld.

Vijf trappen

In totaal worden vijf trappen omhoog gehesen die samen over zes etages geplaatst worden. De trappen doorkruisen het toekomstige atrium, waar bezoekers de toegang krijgen tot de verschillende depotcompartimenten en restauratie- en onderzoeksruimtes die zich op de diverse etages bevinden.

28,5 meter hoog, 1664 spiegels

Het atrium heeft een hoogte van 28,5 meter en biedt een spectaculaire blik op objecten uit de deelcollecties die in royale vitrines gepresenteerd worden. Vanaf juni wordt gestart met het plaatsen van de 1664 spiegels aan de gevel van het Depot en in de zomer wordt het hoogste punt bereikt.

151.000 kunstwerken

In 2020 wordt het Depot, een architectonische icoon van MVRDV, leeg opgeleverd waarna een droogperiode en kunst-verhuizingsperiode volgt. In 2021 is het Depot gevuld met de 151.000 kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen en kunnen bezoekers de eerste stappen zetten in het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld: Depot Boijmans Van Beuningen.