College wil meer huurhuizen voor agenten en leraren

Rotterdam wil de komende tien jaar minstens 8.000 nieuwe huurwoningen bouwen voor Rotterdammers met een middeninkomen. Dit moet er mede voor zorgen dat deze groep in de stad blijft wonen.

Onderwijzers en verpleegkundigen

Zo’n 13 procent van de Rotterdamse huishoudens heeft een middeninkomen. Zij hebben een bruto-inkomen tussen de 37.000 en 55.000 euro per jaar. Het gaat daarbij onder meer om politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen.

Fundament van de stad

Het college ziet hen als 'het fundament van Rotterdam'. Of zoals wethouder Bas Kurvers het verwoordt: ,,Deze Rotterdammers doen werk dat belangrijk is voor de stad. Ze hebben hart voor de stad en ze moeten in Rotterdam kunnen wonen.”

Tekort groeit

Vandaar dat het college deze week het 'Actieplan Middenhuur' heeft gepresenteerd dat deze middeninkomens meer aan de stad moet binden. Veel van hen slagen er nu niet in om een prettige en betaalbare woning te vinden in Rotterdam, zowel huur als koop.

Overspannen woningmarkt

Mede door de overspannen woningmarkt groeit het tekort aan woningen voor deze groep. Daardoor kunnen ze binnen de stad niet doorstromen naar woningen die zijn toegesneden op hun wensen. Ze blijven dan zitten waar ze zitten, of verhuizen naar andere gemeenten.

Meer middenhuur

Meer nieuwbouw in de categorie 'middenhuur' is één van de plannen om de middeninkomens voor Rotterdam te behouden. Het gaat hierbij om woningen met een (kale) huur van circa 700 tot 1000 euro per maand. Daarnaast wil het college dat het huidige aantal middeldure woningen minimaal gelijk blijft.

Speciale voorwaarden

Om dit te bereiken laat de gemeente in overeenkomsten (over onder andere erfpacht en gronduitgifte) voorwaarden opnemen, waardoor verhuurders de huur voor middengroepen niet te veel kunnen verhogen. Dit voor een periode van vijftien jaar na de nieuwbouw. Binnen die tijd mogen deze woningen ook niet als koopwoning op de markt worden gebracht.

Ook vraagt Rotterdam het Rijk om woningcorporaties meer ruimte te geven om nieuw te mogen bouwen in de vrije sector; in de categorie 700 tot 900 euro huur per maand.

Afspraken met corporaties

Verder wil het college afspraken maken met corporaties over hun bestaande woningvoorraad. Zo zouden de corporaties duizenden grotere sociale huurwoningen 'om moeten zetten' naar vrije sector-woningen voor middeninkomens.

Actieplan

Het college heeft het actieplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Die bespreekt het binnenkort.