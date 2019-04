Circulaire kledingruil XL in BlueCity

Behoefte aan wat nieuwe zomerjurkjes? Of genoeg van die verzameling Hawaii-shirts in je kast? Zaterdag 6 april kun je in het oude Tropicana terecht voor de ‘grootste kleding- en sneakerruil van Rotterdam en omstreken’: CHANGEZ.

Circulaire broedplaats

Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om te komen te ruilen, aldus organisator Raymond Landegent van BlueCity, de circulaire broedplaats in het oude Tropicana zwembad. De kleding die aan het einde van de dag overblijft wordt geschonken aan een goed doel.

Duurzame mode

Naast het ruilfestijn zullen er ook vintage verkopers en vakmensen aanwezig zijn die het gesprek aangaan over duurzaamheid in de mode industrie. Zo zorgt De Naaister Rotterdam ervoor dat jouw kleding ter plekke wordt gerepareerd. En PANTER & SCHAAP, twee duurzame modeontwerpers, komen vertellen over hoe je als consument duurzame kledingkeuzes kunt maken.

Waarom ruilen?

Landegent: ,,Tegenwoordig kopen we meer en vaker kleding dan ooit tevoren. Door de jaren heen zijn we kleding als een wegwerpproduct gaan beschouwen. We kopen een T-shirt, dragen het één keer, waarna het vervolgens ongebruikt onderin de kast belandt.”

Zonde

,,Sterker, 70 procent van de Nederlanders heeft tussen de vijf en twintig ongebruikte kledingstukken in zijn kast liggen”, vervolgt hij. ,,Door kleding met elkaar uit te wisselen zien een hoop kledingstukken het daglicht weer én verminderen we de impact die de mode industrie heeft op het milieu.”

BlueCity werkt voor deze kledingruil wederom samen met Awearness Kollektif. Tickets á 7 euro zijn te verkrijgen via de website van BlueCity.