Aliens, ufo’s en astronauten in tram en Kunsthal

Rotterdammers die vanaf nu met de tram reizen, hebben kans oog in oog te staan met aliens, ufo’s, robots en astronauten. Door middel van augmented reality worden passagiers tijdens een alledaags ritje verrast met ‘buitenaardse objecten’.

Science fiction

Het is een initiatief van de Kunsthal Rotterdam in samenwerking met de RET ter gelegenheid van de tentoonstelling Science Fiction: A Journey into the Unknown.

In de tentoonstelling ontdek je de voortdurende menselijke zoektocht naar het onbekende”, aldus Kunsthal directeur Emily Ansenk. ,,Meer dan 850 unieke objecten - waaronder filmclips, video-installaties, zeldzame boeken en manuscripten en hedendaagse kunstwerken - laten de ongelooflijke verbeeldingskracht van de mens zien.”

Star Wars en Godzilla

,,Ook vind je er fantastische kostuums, modellen en rekwisieten uit filmklassiekers als Star Wars, Star Trek en Godzilla”, vervolgt ze. ,,Door middel van deze speciale augmented reality installatie in een tram willen we Rotterdammers letterlijk een stap in het onbekende laten maken. Iedereen in de stad kan even met de fascinerende wereld van sciencefiction in aanraking komen.”

Geen normale achterruit

Samen met de RET is in één nacht de achterkant van een tram verbouwd. Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: ,,Nietsvermoedende reizigers denken dat ze door een normale achterruit kijken, maar in werkelijkheid is dit een scherm waarop buitenaardse beelden voorbijkomen. Ik vind het geweldig dat we op deze manier heel Rotterdam een onvergetelijke reis kunnen bieden en kijk uit naar de reacties van reizigers”.

Keith Haring

De Kunsthal en RET werkten eerder intensief samen rondom de tentoonstelling over Keith Haring, waarbij de herkenbare rennende en buitelende figuren van deze kunstenaar een spoor door de metrostations en stad trokken.

Technologie en creativiteit

Voor de ontwikkeling van de bijzondere sciencefiction animaties - die de hele maand in verschillende tramlijnen opduiken - werkt de Kunsthal samen met &samhoud media, gespecialiseerd in technologie en creativiteit. Oprichter Jip Samhoud is blij met het resultaat. ,,Het was een behoorlijke uitdaging om de technologie in een rijdende tram werkend te krijgen, maar het resultaat is geweldig. Fantasie en werkelijkheid komen op magische wijze samen.”

Sci-Fi Weekend

De tentoonstelling ‘Science Fiction: A Journey into the Unknown’ is nog tot en met 30 juni te zien, met op zaterdag 13 en zondag 14 april een special Sci-Fi Weekend. Zo is er zaterdag een verdiepend programma met onder meer een lezing over

buitenaards leven, muziek van het Doelen Ensemble dat de Interstellar Suite van Hans Zimmer ten gehore brengt en aandacht voor de eerste maanlanding die dit jaar precies 50 jaar geleden plaatsvond.

Light Saber Battle

Op zondag 14 april is het Kunsthal FAMILIEdag. Het HipHopHuis leert hoe je kunt dansen als een robot, je maakt je eigen ruimtepak en gaat als ruimtevaarder op tour. In het MediaLAB van Digital Playground ontwerp je zelf je eigen robot en er is een heuse Light Saber Battle.

Op zowel zaterdag als zondag kunnen bezoekers zich uitleven met sciencefiction ‘retro & classic’ videogames in de arcadehal.