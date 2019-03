Zoek je perfecte woonwijk op de Woonbeurs

Ben je op zoek naar een huis in Rotterdam? Maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen met zoeken? Kom dan tijdens de Woonbeurs naar de stand van de gemeente Rotterdam. Woonexperts helpen je daar bij het vinden van jouw ideale wijk en beantwoorden alle woonvragen.

Toekomstig woongeluk

Niet alleen dat mooie huis speelt een rol bij uw toekomstige woongeluk, het is ook erg belangrijk dat de omgeving aansluit bij je wensen. Dichtbij het openbaar vervoer, veel groen in de omgeving, goede scholen in de buurt of op de fiets binnen 10 minuten bij dat leuke restaurant? Iedereen heeft zo zijn of haar voorkeuren.

Ruim 70 woonwijken

Kom tijdens de Woonbeurs naar de stand van de gemeente en doe de wijktest. Zo ontdek je welke wijken bij jouw voorkeuren passen. Met de ruim 70 woonwijken die Rotterdam rijk is, is er altijd wel een wijk die bij je past.

Kansen op Zuid

Lijkt wonen op de zuidoever van de Maas je wel wat? Laat je dan inspireren en informeren over de mogelijkheden van het uitbouwen of samenvoegen van (bestaande) woningen. Zo creëer je verrassend veel ruimte op unieke plekken.

Samenvoegcoach

De samenvoegcoach helpt je graag op weg. Bijvoorbeeld door geïnteresseerden te wijzen op de subsidie die de gemeente sinds 1 januari 2019 beschikbaar stelt voor het vergroten of samenvoegen van woningen.

Gratis entree

Voorkom wachtrijen bij de entree en download of print je gratis entreeticket door via de website je e-mailadres in te vullen. Met dit ticket ontloop je een eventuele wachtrij, en kun je meteen de beursvloer op. Met het invullen van je e-mailadres maak je bovendien kans op een badkamer, KitchenAid of wooncheque.

De Woonbeurs vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 maart in het WTC, Beursplein 37. De beurs is op beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk.