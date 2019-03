Vuurwerkverbod voor overlast veroorzakende wijken

In wijken waar afgelopen jaarwisselingen grote incidenten of ongeregeldheden plaatsvonden, geldt voortaan een vuurwerkverbod. In het overgrote deel van de stad blijft het mogelijk om vuurwerk af te steken, tenzij bewoners anders besluiten.

Feestelijke traditie versus overlast

Dat heeft de gemeenteraad onlangs besloten. Rotterdam was behoorlijk verdeeld over de kwestie. Voorstanders waarderen de feestelijke traditie, terwijl tegenstanders zich zorgen maken over overlast, schade en vuurwerkslachtoffers. Afgelopen jaarwisseling gold al een vuurwerkverbod rond zieken- en verzorgingshuizen, parken, kinderboerderijen en dierenasiels.

Verbod

Bewoners die in hun wijk een vuurwerkverbod willen, kunnen meebeslissen. Ze worden via de gebiedscommissies en wijkraden geraadpleegd over hun wensen als het gaat om vuurwerk in hun gebied. Daarnaast geven politie, brandweer en de Milieudienst Rijnmond advies over de aan te wijzen vuurwerkzones.

Hulpdiensten verwachten dat ze met het nieuwe vuurwerkstelsel hun mankracht gerichter kunnen inzetten. De gemeente evalueert de aanpak regelmatig.

Uit de handel

Rotterdam wil met regionale vuurwerkondernemers, oogartsen, politie en Openbaar Ministerie kijken of bepaald vuurwerk uit de handel kan worden gehaald. Het gaat dan om vuurwerk dat veel schade of letsel kan veroorzaken. De afspraken wil de gemeente vastleggen in een zogenoemd vuurwerkakkoord.

Vuurwerkshows

Verder gaat de gemeente onderzoeken of naast het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug ook op andere plaatsen vuurwerkshows kunnen worden gehouden. Dat zou kunnen op basis van initiatieven uit de stad.