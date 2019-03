Verlengde A16 moet Rotterdam beter bereikbaar maken

Vestia-huurders aan de Heemskerk-, De Kempenaer-, en Talmastraat in de wijk Bergpolder zijn gisteren geïnformeerd over het renovatieplan van hun woning. Het is een ingrijpend plan waardoor bewoners niet in hun woning kunnen blijven wonen. Bewoners ontvangen een urgentieverklaring, waarmee zij met voorrang een andere woning kunnen zoeken in de regio Rijnmond.

Renoveren en verduurzamen