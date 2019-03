SportFilmFestival Rotterdam viert feest. Van woensdag 10 april tot en met zondag 14 april viert de organisatie haar 5-jarig jubileum met de opening op het ss Rotterdam, talkshows met Wilfried de Jong en een uitgebreid filmprogramma met maar liefst 17 premières.

Giro d’Italia

De openingsavond is een avondvullend programma op het ss Rotterdam. De presentatie van de avond is in handen van ambassadeur Wilfried de Jong. Op zijn eigen excentrieke wijze interviewt Wilfried gasten uit de sport- en filmwereld. De openingsfilm, Wonderful Losers, verhaalt over de Giro d’Italia, waarin de staart van het peloton vanuit de auto van de wedstrijdartsen wordt gevolgd.

33 sportfilms- en documentaires

Wonderful Losers maakt deel uit van ruim 33 sportfilms en documentaires, welke vertoond worden in LantarenVenster, de centrale locatie van het SportFilmFestival Rotterdam.

Ongelooflijk verhaal

Met trots heeft de organisatie Kaiser: The Greatest Footballer Never To Play Football toegevoegd aan de programmering. De film vertelt het meest ongelooflijke verhaal van voetbal in de geschiedenis. Carlo Kaiser had een 26-jarige carrière bij iconische clubs in de voetbalwereld. Hij leefde als een echte superster, maar kwam nooit op het voetbalveld.

Komedie

Het programma bevat ook een heerlijke komedie: Le Grand Bain. Een groepje mannen van middelbare leeftijd bekwaamt zich in de kunst van het synchroonzwemmen. Ondanks sceptische reacties van familie en vrienden besluiten ze voor Frankrijk uit te komen op het WK synchroonzwemmen. Deze feelgoodfilm is vorig jaar in première gegaan op het filmfestival van Cannes.

Tickets

Het volledige programma is te zien op de website. Hier kun je ook terecht voor tickets voor de openingsavond, het reguliere filmprogramma en de talkshows. De sporten die tijdens het festival aan bod komen zijn wielrennen, voetbal, boksen, turnen, hippische sport, schaken, tennis, cricket, synchroonzwemmen, zeilen, schaatsen en atletiek.