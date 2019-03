Rotterdamse zelfbouwers schitteren op tv

In het nieuwe klusprogramma van RTL 4 ‘Zelfbouwers Rotterdam’ volgt de camera zes koppels bij het bouwen van hun droomhuis in een voormalig schoolgebouw in de

Rotterdamse Afrikaanderwijk.

Creatieve verbouwplannen

In acht afleveringen is te zien hoe de koppels worden geselecteerd op basis van hun creatieve en originele verbouwplannen en hoe ze vervolgens, soms zonder enige kluservaring, zelf aan de slag gaan. Daarnaast mengen zij zich in de buurt die zich kenmerkt als kleurrijk en volks, met markante bewoners voor wie ook een rol is in de serie.

Oud schoolgebouw

Hoe maken de stellen van een oud schoolgebouw hun eigen droomwoning, en hoe vinden ze hun draai in de Afrikaanderwijk? Herman den Blijker en Olcay Gulsen, die de presentatie voor hun rekening nemen, zijn in het afgelopen half jaar regelmatig langsgegaan bij de stellen om de vorderingen te bekijken.

Zes koppels

De zes koppels die de oude school gaan verbouwen zijn: het architectenkoppel Robin (26) en Stijn (24), het pas verliefde stel Corjan (36) en de Française Marine (26), latin lovers Cammy (30) en Brénousky (32), de Brabantse Frank (43) met zijn vrouw Denise (32) en zoontje Lennox, rasklussers Annemarie (46) en Dick (49) met drie pubers en Youri (35), zijn vriendin Martine (34) en hun zoontje Odin, die de verbouwing uit laten voeren met hun uitgesproken (schoon)vader Ruud als aannemer.

Rollercoaster

,,Het afgelopen halfjaar was een rollercoaster”, aldus Frank. ,,In het begin was de ‘extra angle’ van de tv-opnames spannend, later het besef van de klus die we ons op de hals hadden gehaald. Maar wel met het vertrouwen in onszelf.”

Apetrots

,,Dat zelfvertrouwen, 100% focus en het zicht op de beloning aan de eindstreep, om in een hele gave woning in een kleurrijke, levendige buurt te kunnen gaan wonen, houdt je op de juiste koers en geeft energie”, vervolgt hij. ,,Als echte ‘zelfbouwers’, zonder ervaring en met alleen maar ideeën op papier, zijn we straks apetrots op wat we bereikt hebben.”

‘Zelfbouwers Rotterdam’ is vanaf 26 maart elke dinsdag te zien om 21.30 uur bij RTL 4.