Rotterdam weer stukje groener dankzij Boomfeestdag

Tijdens de traditionele Boomfeestdag hebben gisteren leerlingen van vijf Rotterdamse basisscholen in totaal 84 bomen geplant. Ze deden dit vol enthousiasme tussen de buien door.

Wormen

Startpunt van de Rotterdamse Boomfeestdag was de Van Heuven Goedhartschool, een basisschool voor speciaal onderwijs in IJsselmonde, waar de eerste boom geplant werd. Daarna plantten de leerlingen nog eens 50 bomen aan de Oosterhagen. Door de jongste leerlingen zijn er bovendien wormen bij de bomen uitgezet.

Natuurstad Rotterdam

Voorafgaand aan de Boomfeestdag kregen de leerlingen een speciale les van medewerkers van Natuurstad Rotterdam. Dankzij deze les wisten de leerlingen waarom het zo belangrijk was om bomen te planten en hoe belangrijk wormen zijn voor de bodem.

Educatieve lessen

Op acht kinderboerderijen, elf tuinen en in zeven expertisecentra verzorgt stichting Natuurstad Rotterdam jaarlijks educatieve lessen voor 47500 Rotterdamse basisschoolleerlingen. Elk jaar hebben nog eens 3000 leerlingen een eigen schooltuin op een van de educatieve tuinen.

Ruim 200.000 bomen

Stichting Nationale Boomfeestdag is in 1957 opgericht als het Landelijk Comité Boomplantdag. Nu, bijna 60 jaar later, vieren ruim 115.000 kinderen in meer dan 80% van de steden en dorpen in Nederland de Boomfeestdag. Zij planten ruim 200.000 bomen.