Rotterdam Rave Festival verhuist naar RDM-terrein

Maas, haven en loodsen vormen het nieuwe decor voor het Rotterdam Rave Outdoor Festival dat dit jaar verhuist van het Lloyd Multiplein naar de rauwe randjes van het RDM-terrein.

Typisch Rotterdams

Voor de organisatoren is de verhuizing van het internationaal geroemde technofestival naar het Rotterdamse havengebied een droom die uit komt. De omgeving is industrieel en typisch Rotterdams en sluit daarmee naadloos aan bij het concept van het festival. Voorheen moesten containers het gevoel van de haven versterken. Dat is nu niet meer nodig.

Industriële sound

Karim Soliman, organisator Rotterdam Rave Festival 2019: ,,Veel mensen associëren een zomers muziekfestival met blijheid in een park of bos. Rotterdam Rave is een underground technofestival waar een rauw haventerrein past bij de industriële sound die we neerzetten. De muziek van lokale en internationale techno-helden, de loodsen, het haventerrein en de Maas: alles komt perfect samen.”

Drie podia

Het Rotterdam Rave Festival 2019, dat op 17 augustus plaats vindt, heeft straks drie podia: twee in verschillende loodsen en één erbuiten. De grote techno-tent - de grootste evenemententent die Rotterdam kent - wordt vervangen door een enorme loods die op het terrein staat. Het buitenpodium is pal aan de kade en heeft de Rotterdamse haven en de Maas als decor.

Rotterdamse helden

De line-up bestaat evenals eerdere edities uit Rotterdamse helden en de grootste dj's uit de internationale techno-scene. Dit jaar zijn onder andere Rotterdammers Michel de Hey, Secret Cinema, Stranger en ROD aanwezig. ROD, een alias van Benny Rodrigues, zal een speciale 90's classic set spelen.

Daarnaast staan onder andere (inter)nationale helden Ben Klock, Dax J en Reinier Zonneveld op de line-up. Het volledige programma staat op de site en social mediakanalen van Rotterdam Rave Festival.