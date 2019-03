Rotterdam pakt afval naast container aan

Flying squads van handhavers moeten voorkomen dat er nog langer afval naast containers wordt geplaatst. Ook wordt de pakkans van hardnekkige ‘naastplaatsers’ verhoogd door meer cameratoezicht.

Dat zijn een aantal actiepunten uit het nieuwe programma ‘In de bak’, waarmee wethouder Bert Wijbenga afval naast Rotterdamse containers aanpakt. Ook worden er slimme interventies ingezet om het gedrag van Rotterdammers te beïnvloeden.

Cameratoezicht

Om de pakkans van naastplaatsers te vergroten, wordt ter ondersteuning cameratoezicht ingezet. Wethouder Wijbenga: ,,Uit onderzoek blijkt dat door cameratoezicht bewoners hun gedrag aanpassen en het aantal naastplaatsingen significant afneemt. Zodra mensen het idee hebben dat ze in de gaten worden gehouden, houden ze zich beter aan de regels.”

Flying squads

Naast de camera’s wil de gemeente gebruik gaan maken van innovatieve software, om sneller in actie te kunnen komen. De beelden zorgen ervoor dat een naastplaatsing sneller gesignaleerd wordt, waarna handhavers direct in actie komen om de overtreder aan te spreken en een boete uit te schrijven.

Grotere pakkans

Overtreders lopen hierdoor een grotere kans om betrapt te worden. Om het effect te versterken, worden de containers voorzien van een sticker of wordt een bord geplaatst waarop staat dat er cameratoezicht is.

Ergernis

Wethouder Wijbenga ergert zich, net als andere Rotterdammers, aan afval op straat en naast containers. ,,Stadsbeheer haalt jaarlijks tonnen aan vuil op en toch is het op sommige plekken een rommel. De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen hun huisvuil zo makkelijk mogelijk aan kunnen bieden. Maar Rotterdammers hebben de verantwoordelijkheid om het dan ook op de juiste wijze te doen.”

,,Hou je je niet aan de regels, dan kun je rekenen op een boete”, vervolgt hij. ,,De containers in de wijk zijn echt alleen bedoeld voor huisafval en niet voor grofvuil. Zo houden we het met elkaar schoon en daarmee prettig in onze mooie stad.”

De wethouder roept bewoners ook op vaker een afspraak te maken om grofvuil op te laten halen en om rommel op straat bij de gemeente te melden.

Gedragsinterventies

Het nieuwe programma ‘In de bak’ is een aanpak waar gedragsbeïnvloeding - denk aan vrolijke grasmatten rondom de containers - één van de sleutels tot verandering is. De gemeente is erg blij met de bijna 800 containeradoptanten in Rotterdam. Tijdens de laatste wervingsactie in december en januari meldden 64 Rotterdammers zich aan als containeradoptant.

Wijkgestuurde aanpak

Omdat elke buurt anders is en anders leeft, wordt de komende jaren een wijkgestuurde aanpak ingezet, van gedragsinterventies tot goede voorlichting. Wijbenga: ,,We willen samen met de bewoners en mensen die in de wijk werken, kijken naar een uitbreiding van containeradoptanten. De focus ligt hierbij op de hotspots; wijken waar echt vaak afval naast de containers wordt gezet.”