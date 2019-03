Pannenkoeken bakken voor eenzame ouderen

Deze vrijdag is misschien wel de lekkerste dag van het jaar: Nationale Pannenkoekdag. Verspreid over acht Rotterdamse kinderboerderijen bakken kinderen dan massaal pannenkoeken voor ouderen uit de wijk.

Pannenkoekles

In deze tijd van verstedelijking en digitalisering wordt de afstand tot de natuur groter. Kinderen denken dat melk uit de supermarkt komt en weten niet altijd dat melk van de koe komt. Tijdens de pannenkoekles leren de kinderen hoe ze op de boerderij alle ingrediënten kunnen verzamelen om een heerlijke pannenkoek te bakken.

Educatief

Op acht kinderboerderijen, elf tuinen en in zeven expertisecentra verzorgt stichting Natuurstad Rotterdam jaarlijks educatieve lessen voor 47500 Rotterdamse basisschoolleerlingen. Elk jaar hebben nog eens 3000 leerlingen een eigen schooltuin op een van de educatieve tuinen.

Contact tussen jong en oud

Nationale Pannenkoekdag wordt mogelijk gemaakt door Tefal en Koopmans. Beide initiatiefnemers organiseren sinds 2006 Nationale Pannenkoekdag om jong en oud op een vrolijke manier met elkaar in contact te brengen en een leuke dag te bezorgen. Geen overbodige luxe, zo blijkt uit onderzoek. Maar liefst een op de vier ouderen voelt zich eenzaam.

Bakken met je hart

,,Met Nationale Pannenkoekdag geven we opa’s en oma’s en ouderen uit de buurt die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen graag een beetje extra aandacht”, aldus Elles van den Berg namens Koopmans. ,,Dit jaar werken we samen met stichting Met je hart die eenzame ouderen verbindt door ervoor te zorgen dat ze elkaar én anderen ontmoeten. Thema is dit jaar dan ook ‘Pannenkoeken bakken met je hart’.”